Sinsheim. (cbe) 2000 Quadratmeter Strand mit 1000 Tonnen Sand, dazu 60 Palmen aus Spanien: Das erwartet Badewelt-Besucher ab dem heutigen Samstag bei der Eröffnung des Thermenstrands. Ab 11 Uhr kann die Neuerung in Augenschein genommen werden.

Der Strand liegt laut Marketing-Managerin Julia Uhland vom Palmenparadies aus betrachtet auf der anderen Seite des Sees auf dem Außengelände. Ein Holzsteg über den See verbindet künftig die zwei Bereiche. Neben dem Strand befinden sich zwei Pools sowie Duschen, Sonnenliegen, Hängematten, Sonnenschaukeln, Liegestühle sowie acht Himmelbetten um den See. Des Weiteren befinden sich laut Badewelt Bambus-Lounges und Sonneninseln auf dem Holzsteg. Am Strand soll es außerdem eine Bar im Stile der Karibik geben.

Der Strand mit allen weiteren neuen Elementen soll dauerhaft das Angebot der Badewelt ergänzen. Mit den großen Erweiterungsplänen hat er laut Julia Uhland nichts zu tun. "Der Umbau ist recht schnell gegangen", berichtet sie: Mit den Planungen habe man im Februar begonnen, gebaut wurde bis kurz vor der Eröffnung am heutigen Samstag.