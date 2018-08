Per Videoübertragung war Ilay Elmkies, Sprecher des Films "Zachor", bei dessen internationaler Premiere dabei. In Berlin vor Ort waren (von links) Fabian Rühle, Bildungsdirektor Centropa Deutschland, Michael Heitz, Diplompädagoge an der Albert-Schweitzer-Schule sowie Amos Raban, History und Civiv Teacher/Übersetzer aus Tel Aviv. Foto: Ouriel Morgensztern

Von Christian Beck

Sinsheim/Berlin. Dass er im Fußball etwas erreichen will, stand für Ilay schon früh fest - in Kürze spielt er mit der U-19 der TSG Hoffenheim in der Champions League. Dass er als junger Israeli Schülern in den USA die Geschichte von zwei Hoffenheimer Juden erzählt, hätte er sich jedoch nicht träumen lassen. Der 18 Jahre alte Ilay Elmkies, mit seinem Vater der einzige Israeli in Sinsheim, ist der Sprecher des Films "Zachor - Erinnerung".

Der Film zeigt das Schicksal der Hoffenheimer Brüder Menachem und Fred Mayer, die als Juden in der Zeit des Dritten Reichs verfolgt wurden. Mitte Juni feierte das Werk Deutschlandpremiere in Sinsheim, dieser Tage stand die internationale Premiere in englischer Sprache an.

Mehr als 80 Lehrerinnen und Lehrer aus 19 Ländern waren im Rahmen der internationalen Centropa-Sommerakademie nach Berlin gekommen, darunter auch Michael Heitz von der Albert-Schweitzer-Schule, der das Filmprojekt zusammen mit Alan Götz (Hartmanni-Gymnasium Eppingen), Siegbert Guschl (VHS Sinsheim) und Jutta Stier (Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim) betreut hatte und nun vorstellte.

Der Film "Zachor", auf Deutsch: "Erinnerung", ist der zweite Film über die Hoffenheimer Brüder Heinz und Manfred Mayer, die sich später in Menachem und Fred umbenannt haben. Sie lebten mit ihren Eltern in der Synagoge, die bei der Reichspogromnacht verwüstet wurde, kamen ins Lager Gurs und wurden von ihrer Familie getrennt. Ihre Eltern wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Die Brüder wanderten aus und gründeten Familien. Fred ist mittlerweile verstorben, Menachem ist Teil des Films und kam mit Mitgliedern seiner Familie zur Deutschlandpremiere nach Sinsheim. Auch die israelische Generalkonsulin Sandra Simovich sowie Michael Schreiner vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg waren ins CityDome gekommen. Dass der junge Ilay die Geschichte seiner Familie erzählt, findet Dr. Menachem Mayer nur richtig: Auf diese Weise interessiere es die jungen Leute deutlich mehr. Genau dies war die Idee von Centropa-Direktor Edward Serotta: Der Film, der nur 20 Minuten dauert, sollte vor allem junge Menschen ansprechen. Doch auch ältere Premierengäste zeigten sich beeindruckt, nicht zuletzt Dietmar Hopp selbst, der das Werk als "besonders gut und bewegend" einschätzt. Als Hoffenheimer hat Dietmar Hopp zu Menachem Mayer ein sehr freundschaftliches Verhältnis.

Der Protagonist, der junge Ilay, blieb in Sinsheim. Sowohl bei der TSG als auch in der Schule hätte er zu viel versäumt. Doch nachdem der Film gezeigt worden war, stand er per Videoübertragung direkt aus dem Dietmar-Hopp-Stadion für Fragen zur Verfügung. Und die kamen reichlich: "Sie wollten vor allem wissen, wie ich mich gefühlt habe und ob ich mit dem Film zufrieden bin", erinnert sich der 18-Jährige. Und ja: Er war aufgeregt und ist nun zufrieden.

Dass er bei dem Film, der von der Dietmar-Hopp-Stiftung und der Volksbank Kraichgau finanziell unterstützt wurde, überhaupt diese große Rolle gespielt hat, ist ein Stück weit auch seinem Ehrgeiz geschuldet. Denn eigentlich werden die Dokumentarfilme des Wiener Geschichtsinstituts "Centropa" allesamt von professionellen Schauspielern eingesprochen. Und Ilay spricht als junger Mann, der den Großteil seines Lebens in Israel verbracht hat, zwar fließend Iwrit, also modernes Hebräisch - deutsch und englisch bezeichnet er aber nicht als seine Stärken. Doch Ilay wollte. Zwischen Schule und Fußballtraining paukte er Texte, übte die Aussprache, verbesserte gar die Übersetzung. Und Produzent Wolfgang Els wie Centropa-Direktor Edward Serotta zeigten sich beeindruckt.

Dass das Werk über das jüdische Brüderpaar aus Hoffenheim nun auch in englischer und hebräischer Sprache erhältlich ist, "gibt dem Projekt eine ganz andere Dimension", betont Heitz. So hätten beispielsweise Lehrer aus den Südstaaten der USA den Film gelobt. Sie wollen ihn in ihrer Heimat zeigen, um das Bewusstsein für Minderheiten zu schärfen, berichtet Heitz. Und auch Ministerien in den USA werben für "Zachor". Doch auch rund um Sinsheim erfährt der Film viel positive Resonanz: Esther Richter, Rektorin der Grundschule in Eschelbach, hatte ihn Drittklässlern gezeigt. Die Resonanz der Neunjährigen: "Wir haben viel gelernt."

Trotz des großen Zuspruchs zeigt sich Ilay bescheiden: "Ich bin nicht der Hauptpunkt", findet er. "Fred und Menachem sind die Wichtigen." Rückblickend betont er: "Ich bin einfach froh, dass alle zufrieden sind." Und fügt hinzu: "Ich freue mich, Zeitzeugen noch live erlebt zu haben. Den Film kann ich dann mal meinen Enkeln zeigen."

