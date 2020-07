Sinsheim. (pol/rl) Wieder wurde ein Blitzer der Stadt Sinsheim im Stadtteil Angelbachtal durch ein Graffiti beschädigt. Der Biltzer hatte am vergangenen Wochenende in der Kraichgaustraße im Ortsteil Hilsbach. Der oder die Täter sprühten ein Herz in goldener Farbe auf das Gerät.

Das Polizeirevier Sinsheim hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 07261/6900 mitzuteilen.

Bereits Anfang Juli stand der Blitzer im Stadtteil Angelbachtal, wo er mit einem Hakenkreuz-Graffiti besprüht worden war. Danach konnte das Gerät keine weiteren Messungen mehr vornehmen. In diesem Fall wurde bereits ein Verdächtiger ermittelt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt gegen einen 65-jährigen Angelbachtaler wegen Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.