Sinsheim. (pol/mün) In der Nacht zu Donnerstag wurde die Plane eines Lkws auf dem Sinsheimer Autohof in der Neulandstraße aufgeschlitzt. Das Fahrzeug hat 500 Reifen geladen. Entdeckt wurde das am Donnerstagsfrüh gegen sechs Uhr, berichtet die Polizei. Aber offenbar hatten der oder die Diebe von ihrem Ansinnen abgelassen. Denn es wurde nichts von der Ladung gestohlen.

Die Polizei vermutet nun, dass der oder die Täter gestört wurden. Der Lkw stand seit Mittwochabend (19 Uhr) auf dem Autohof.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07261/6900 melden.