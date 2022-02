Von Christian Beck

Sinsheim. Demokratie und Toleranz sind Begriffe, die seit der Pandemie noch häufiger gebraucht werden. Personen, die die Corona-Schutzmaßnahmen ablehnen, und jene, die sie befürworten, werfen einander bisweilen vor, intolerant zu sein. Dieses Thema könnte bei der Woche für Demokratie und Toleranz auch zur Sprache kommen, erklärt der städtische Kinder- und Jugendreferent Markus Bosler auf Nachfrage. Doch das Schwerpunktthema lautet dieses Mal Gewalt. Angeboten werden Vorträge und ein Seminar, Filme werden gezeigt. Am Montag geht’s los.

"Wie viel Gewalt verträgt unsere Demokratie?" lautet der Titel des Eröffnungsvortrags am Montag um 18.30 Uhr im Jugendhaus. Referent ist der Erziehungswissenschaftler Prof. Kurt Möller von der Hochschule Esslingen. Bekannt ist er für seine Forschung zum Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Bei seinem Vortrag wird er auch aktuelle Bezüge berücksichtigen. Interessierte können den Vortrag vor Ort oder online verfolgen. Für beide Varianten wird um Anmeldung gebeten: per E-Mail an mannheim@dgb.de oder unter Telefon 0621 / 15047019.

"Die Rüden" lautet der Titel des Films, der am Dienstag, 8. Februar, um 18 und 20 Uhr vom Verein "Cinema Paradiso" im Kino "Citydome" gezeiget wird. Darin treffen vier junge Männer, die wegen Gewalttaten im Gefängnis sitzen, auf drei bissige Hunde und eine Hundetrainerin, die versucht, Feuer mit Feuer zu löschen. Ob die Regisseurin Connie Walther nach der zweiten Filmvorführung für eine Diskussion zur Verfügung steht, ist momentan noch unklar. Karten gibt es beim "Citydome" unter www.citydome-sinheim.com oder Telefon 07261 / 6569666.

> Die Woche für Demokratie und Toleranz wird zum siebten Mal veranstaltet. Organisiert wird sie vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem städtischen Kinder- und Jugendreferat. Zu den Kooperationspartnern zählen das Fanprojekt Hoffenheim, die Vereine Cinema Paradiso und Alte Synagoge Steinsfurt, das Bündnis für Toleranz, die TSG sowie die Buchhandlung Doll.

"Gewaltprävention in digitalen Zeiten" lautet der Titel eines Online-Seminars für sozialpädagogische Fachkräfte, das am Mittwoch, 9. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr angeboten wird. Der Workshop vermittle Informationen und Handlungsansätze rund um Gewalt im Netz, beispielsweise Cybermobbing oder extremistische Äußerungen in Sozialen Netzwerken. Sabine Jacoby Vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hält dies für ein wichtiges Thema, da viele Menschen bei Äußerungen im Internet "überhaupt nicht mehr tolerant sind". Anmeldungen für das Seminar sind per E-Mail an mannheim@dgb.de oder unter Telefon 0621 / 15047019 möglich.

Einen Vortrag zur Geschichte der Sinti und Roma in der Region hält Arno Huth am Donnerstag, 10. Februar, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Hoffenheim. Der Referent hat die Verfolgung der Sinti und Roma in der Region untersucht und beschreibt die Schicksale betroffener Familien.

Mit neun Schulklassen wird außerdem der Film "Zahor – Erinnere dich!" angeschaut. Darin erzählt Ilay Elmkies, ein zu dem Zeitpunkt israelischer Jugendspieler der TSG, die Geschichte der Juden Menachem und Fred, die im Jahr 1940 von Hoffenheim nach Gurs deportiert wurden. "Mit diesem Film kommt man sehr gut ins Gespräch mit den Schülern", berichtet Bosler. Der Zugang über den jungen Fußballer sei ein anderer, und es entwickele sich lokale Betroffenheit bei den Schülern – beispielsweise, wenn sie bemerken, dass sie den Weg aus dem Film kennen, weil sie dort häufig mit ihrem Hund spazieren gehen.

Wäre nicht eine Veranstaltung sinnvoll gewesen, die den Blick gezielt auf die Entwicklungen rund um Corona richtet? Bosler sagt, dass dieser Themenkomplex gut zur Woche der Demokratie und Toleranz passt. Allerdings sei zu der Zeit, in der die Veranstaltungen geplant wurden, schwer abzuschätzen gewesen, welche Rolle die Pandemie und ihre Begleiterscheinungen in einigen Monaten spielen. Doch die Fragen, wo die Grenzen der Toleranz liegen, was eine Demokratie zum Funktionieren braucht und wo eine Bewegung in eine Richtung geht, dass sie der Demokratie schadet, seien spannend und könnten durchaus zur Sprache kommen, sagt Bosler.