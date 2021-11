Wer einen PCR-Test braucht, bekommt ihn in der Apotheke oder beim Hausarzt, muss ihn aber selbst bezahlen. 75 Euro verlangt beispielsweise die Steinsberg-Apotheke. Symbolfoto: iStock

Von Christian Beck

Sinsheim. Die Einschränkungen für jene, die sich bislang nicht impfen ließen, werden größer. Seit diesem Mittwoch gilt die sogenannte Warnstufe in Baden-Württemberg. Vor diesem Hintergrund brauchen Personen, die weder geimpft noch genesen sind, in vielen Bereichen einen PCR-Test.

Ausgangspunkt für das Ausrufen der Warnstufe ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die landesweit auf der Intensivstation behandelt werden. Im Sinsheimer Krankenhaus sind das, Stand Dienstagnachmittag, zwei. Fünf weitere sind es auf der Isolierstation. "Derzeit können wir die Covid-Patienten gut behandeln. Aber wir spüren seit wenigen Wochen die steigenden Infektionszahlen besonders unter den Ungeimpften, die die Mehrheit der Covid-Patienten ausmachen", teilt Dr. Johannes Berentelg, Ärztlicher Direktor der GRN-Klinik Sinsheim und Chefarzt der Inneren Abteilung, auf Nachfrage mit. Eine genaue Voraussage zur weiteren Entwicklung lasse sich allerdings nicht treffen.

Wer weder geimpft noch genesen ist, braucht künftig einen PCR-Test, wenn er beispielsweise ins Restaurant, ins Museum und ins Kino gehen oder Vereinssport in geschlossenen Räumen betreiben will. Das betrifft aber offenbar relativ wenige Personen: Höchstens fünf Prozent der Besucher seien zuletzt mit einem Test ins Technik-Museum gekommen, berichtet Pressesprecherin Simone Lingner. Dass wegen der Änderung nun weniger Besucher kommen, kann sie sich nicht vorstellen. Ähnlich sieht es Frank Krause, Theaterleiter des Citydome-Kinos: "Das waren relativ wenige Leute. Die meisten kommen an die Kasse und zeigen unaufgefordert das Handy mit dem Impfnachweis", berichtet er. Er findet, dass jene, die sich impfen lassen wollten, die Gelegenheit dazu hatten. "Wenn jemand sagt, er hat darauf keine Lust, muss er jetzt die Konsequenzen tragen", sagt Krause.

Auch die meisten Restaurantbesucher sind mittlerweile geimpft. "Der Anteil der Gäste, die mit einem Test kommen, ist ziemlich gering", berichtet Katharina Hausen von Steidels Ratsstube. Bei geschlossenen Gesellschaften, beispielsweise Geburtstagsfeiern, seien es zuletzt vier oder fünf Personen gewesen. Vor diesem Hintergrund spricht Hausen von einer kleinen Einschränkung. Gastronomische Betriebe hätten es aber seit Beginn der Corona-Pandemie schwer, sei es wegen Umsatzeinbußen oder Personalmangel. Da sei jede weitere Einschränkung keine gute Nachricht.

"Wir müssen uns auch noch einmal Gedanken über Märkte und Feste machen", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Dienstagnachmittag. Noch sei nichts entschieden. Doch es sei möglich, dass dort Ungeimpfte nur mit einem PCR-Test mitfeiern dürfen. Das wecke wohl Aggressionspotenzial und sei zudem aufwendig zu kontrollieren. Vor diesem Hintergrund sei es denkbar, dass so manche Veranstaltung erst gar nicht stattfindet. Fest eingeplant sei aber nach wie vor der Weihnachtsmarkt, höchstwahrscheinlich auf dem Burgplatz.

Doch was sollen jene nun tun, die einen PCR-Test möchten? Die Testzentren, die auf der Straße betrieben werden, bieten lediglich Schnelltests an. Und auch im Krankenhaus ist das der Fall: "Es werden ausschließlich Schnelltests durchgeführt", bestätigt Klinikleiter Thorsten Großstück auf Nachfrage. Nur wenn dieser Schnelltest positiv ausfällt, werde ein PCR-Test gemacht. Ein Nachweis dafür kostet 18 Euro. Besucher der Klinik, die nicht geimpft und genesen sind, könnten sich dort ebenfalls kostenlos testen lassen. "Sie erhalten dann jedoch keinen Testnachweis, sondern eine Art Einlass-Ticket zur Klinik", erklärt Großstück.

Wer einen PCR-Test braucht, muss zum Hausarzt oder in die Apotheke. "Man muss sich einen Tag vorher anmelden", erklärt Apothekerin Mareike Schmutzer von der Steinsberg-Apotheke. Das Ergebnis des Labors liege im Regelfall nach 24 Stunden vor. 75 Euro kostet der Test. Ein paar Kunden hätten am Dienstag danach gefragt, berichtet Schmutzer. Wer einen solchen Test machen lässt, brauche ihn im Normalfall, weil er verreist.

Doch bringen die neuen Regelungen überhaupt etwas? Laut Berentelg schon: "Da die Zahl der schweren Verläufe unter den Ungeimpften deutlich größer ist, halte ich Kontakt- und Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte für ein mögliches Instrument, damit die Hospitalisierungsrate wieder sinkt." Er sagt deshalb: "Ich kann nur dringend appellieren, dass sich noch mehr Menschen für eine Erstimpfung entscheiden." Und jene, für die es von der ständigen Impfkommission bereits eine Empfehlung zur Drittimpfung gibt, sollten das Angebot auch wahrnehmen.