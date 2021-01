Sinsheim. (cbe) Noch sieht er grün und vital aus. Doch nach "Heilige drei Könige" landet der Weihnachtsbaum meist auf der Straße. Bisher holten die Feuerwehren und die Jugendabteilung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Sinsheim (DLRG) die dürr gewordenen Bäume ab und bekamen im Regelfall Geld dafür, das sie gut brauchen konnten. Doch dieses Mal ist auch hier alles anders: Die Feuerwehr hat sämtliche Sammelaktionen in den Stadtteilen abgesagt. Die DLRG plant, zu einem späteren Zeitpunkt in der Kernstadt auf Sammeltour zu gehen. Ob das dann möglich ist, kann jetzt noch nicht beantwortet werden. Es bleibt die Frage: Wohin also mit dem Baum?

"Sammlungen dieser Art sind nicht Teil der kritischen Infrastruktur" – so steht es in der aktuell gültigen Verordnung. "Da gilt auch keine der Ausnahmen", hat Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer noch einmal nachgeschaut. Bei der Feuerwehr gilt außerdem: Ansteckungsgefahr muss vermieden werden, um einsatzfähig zu bleiben – die Floriansjünger gelten als systemrelevant. Vor diesem Hintergrund glaubt der Steinsfurter Abteilungskommandant Sebastian Frank nicht, dass die Sammelaktion der Feuerwehren zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird.

Genau das plant die DLRG-Jugend: Am Samstag, 16. Januar, sollen in der Kernstadt ab 9 Uhr Christbäume eingesammelt werden. Denn dann gilt die aktuelle Corona-Verordnung, die derartige Sammelaktionen verbietet, nicht mehr. Um zu gewährleisten, dass sich dabei niemand ansteckt, sollen viele Fahrzeuge mit jeweils wenigen Helfern zum Einsatz kommen, erklärt Jugendleiter Ruben Baumann. Statt Barzahlung bitten die Lebensretter um eine Überweisung, einen Zettel mit der Kontonummer wollen sie in den Briefkasten werfen. Dass die Einschränkungen der Verordnung auch nach dem 10. Januar noch gelten, ist aber möglich. Dann müsste auch die DLRG zu Hause bleiben.

Klar ist: Von den Sammelaktionen haben stets beide Seiten profitiert. Wer einen Baum abzugeben hatte, war froh, dass ihn jemand mitnimmt. Und die Feuerwehren sowie die DLRG freuten sich über das Geld. Die meisten hätten fünf Euro gegeben, manche aber auch größere Beträge, berichtet Frank. Innerhalb von dreieinhalb bis vier Stunden sei so ein stattlicher Betrag zusammengekommen, der für die Jugendarbeit verwendet wurde, beispielsweise für neue Trainingsanzüge. Dass dieses Jahr nicht gesammelt wird, sei schade: "Das hat den Kindern immer Spaß gemacht", sagt Frank. Was den Ausfall beim Thema Geld anbelangt, gibt er sich entspannt: "Das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben dieses Jahr fast kein Geld ausgegeben."

Bei der DLRG sagt Baumann: "Das ist für uns eine relativ wichtige Veranstaltung. Das ist die Haupteinnahmequelle der Jugend." Mit dem Geld würden Materialien fürs Zeltlager oder Ausflüge bezuschusst. Und man erwirtschafte so den Anteil der Jugend für das neue Vereinsheim beim Freibad.

Und wo sollen die Bäume nun hin? Sie können kostenlos bei der AVR abgegeben werden, berichtet Pressesprecher Tim Heringer. Gemacht haben das bislang nur wenige: 54 Christbäume wurden im vergangenen Jahr abgegeben, teilt er mit. Wer den Baum nicht selbst durch die Gegend fahren möchte, kann die Grünschnittabholung bestellen, telefonisch unter 07261 / 931310, per E-Mail an auftragsannahme@avr-kommunal.de oder auf der Homepage www.avr-kommunal.de, Rubrik Online-Service. Laut Heringer werden außerdem Container aufgestellt, in denen Christbäume entsorgt werden können: Vom 9. bis 11. Januar in Steinsfurt vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Ansbachstraße 2 und vom 16. bis 18. Januar von der DLRG in der Lilienthalstraße.