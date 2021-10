Von T. Kegel und C. Barth

Sinsheim. 19,90 Euro zusätzlich für ein Bier an der Bar, für den Kinoabend, den Volkshochschulkurs oder den Bibliotheksbesuch. Für Personen, die sich nicht gegen das Sars-CoV 2-Virus impfen lassen möchten, ist der Besuch vieler öffentlicher Veranstaltungen und Räume zurzeit mit Geld verbunden. Es zeichnet sich aber auch ab, dass die "3G"-Regel zu Einbußen bei Veranstaltern führen wird.

Klar ist: Wer in der Gastronomie Außenbestuhlung anbieten kann, der hofft zurzeit auf eine lange, milde Herbst- und Winterzeit. Denn bislang verzeichneten die Platzhirsche in der Innenstadt – vom Neuen Bahnhof über Linde, Quint’s bis zum Drei Könige – eine durchaus gute Auslastung. Doch die "3G"-Regel im Innenbereich macht sich in mancherlei Hinsicht schon länger bemerkbar, etwa an "Gesichtern, die man plötzlich nicht mehr sieht", wie es Gastronomin Gudrun Wurzer beschreibt. Rückgänge seien zwar spürbar seit die Verordnung gilt, allerdings gab es ein nahes kostenloses Schnelltest-Zentrum und so mancher habe "sich dann halt doch testen lassen", bevor es überhaupt nicht ins Wirtshaus ging. Mit den kostenpflichtigen Schnelltests für die meisten nicht geimpften Personengruppen, so ihre Befürchtung, leide nicht mehr nur die Spontaneität; die Leute spürten es im Geldbeutel. Einen kalten, langen Winter will sich die Wirtin deshalb "lieber gar nicht vorstellen".

"Es ist ruhiger", räumt auch Wirtskollege Peter Erdelyvari ein. Er hat Hoffnung, dass es "nicht nur " an neuen Vorgaben liegt: "Wir beobachten immer ein Loch nach den Sommerferien", sagt er, "wenn Leute Schulsachen kaufen und im Urlaub waren." Dass dieses Loch – durch Kurzarbeit, Preissteigerungen und kostenpflichtige Schnelltests – in diesem Jahr tiefer als sonst sein wird, kann er nicht ausschließen: "Irgendwann kommt der Tag, an dem das Geld aus ist." Deshalb will auch Erdelyvari die Außenwirtschaft "so lange es geht" offen halten. Eine "2G"-Option, bei der nur geimpfte oder genesene Personen ins Restaurant können, nicht allerdings gesunde Ungeimpfte mit Negativ-Test, lehnt er ab: "Ich kann sie doch nicht ausschließen."

In der Stadtbibliothek sind Bestseller gerade Ladenhüter. Wo Leser zu normalen Zeiten oft mit Vormerkungslisten Vorlieb nehmen müssen, wenn sie angesagte Bücher lesen wollen, stehen die Toptitel im Regal. Die Zutrittsregeln sind für viele Bibliotheksnutzer eine Hürde. "Wir sind weit weg von normal", sagt Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet. Ein Viertel weniger Nutzer kommen zurzeit in die Stadtbücherei. Deutlich wird dies vor allem dienstags, dem ausleihkräftigsten Tag, an dem sonst bis zu 1000 Medien über den Tisch gehen. Dennoch hat Kemmet beobachtet, dass "die meisten, die kommen, geimpft sind". Doch offenbar weicht ein nicht geringer Teil der Nutzer ins Internet aus: Die Alternative zur Ausleihe in der Bibliothek, die virtuelle "Metropolbib" mit zahlreichen digitalen Formaten, erfreue sich laut Kemmet großer Beliebtheit. Sowohl Angebot als auch Nachfrage seien hier deutlich gestiegen.

Trotz eines aufwendigen Luft- und Oberflächendesinfektionssystems, das mit Ozon arbeitet und im Zuge der staatlich angeordneten Corona-Maßnahmen ins Citydome-Kino eingebaut wurde, spürt Betreiber Frank Krause einen Rückgang, der "bei etwa 20 Prozent" liege. "Das merkt man deutlich", räumt Krause ein. Er bemerkt auch, dass Gäste "sehr vorsichtig sind". Trotz der "3G"-Regel legten manche Besucher Wert darauf, "dass zwischen einem selbst und dem Sitznachbar ein Stuhl frei bleibt".

Bei der Volkshochschule fielen schon vereinzelt Kurse aufgrund der "3G"-Regel aus, sagt Leiterin Lena Nickel. "Auch manche Dozenten setzen lieber noch ein Semester aus", dies aus verschiedenen Gründen. Der Rückgang "um nicht ganz 30 Prozent" sei schwer quantifizierbar und liege ihrer Einschätzung nach "eher an der ,3G‘-Regel als solches als an kostenpflichtigen Tests". Wem der Aufwand des Testens zu hoch ist, und wer eine Impfung nicht will, der habe sich "zumeist schon im August festgelegt", glaubt sie.

Einbußen zwischen einem Viertel und einem Drittel bei Veranstaltern und Gastronomen sind nach Oberbürgermeister Jörg Albrechts Wahrnehmung "der Gesamt-Tenor". Wenn auch die genauen Zahlen "nicht messbar" seien, zögen sich Verluste jener Größenordnung "wie ein roter Faden" durch alle Bereiche mit Publikumsverkehr. Man spüre dies auch bei den Versuchen, wieder städtische Veranstaltungen zu etablieren. Bei den Markttagen mit Musik versucht man – auch um das Publikum nicht zu sehr zu spalten – Bereiche mit und ohne "3G"-Regel anzubieten, je nach Verweilmöglichkeit. Da das Publikum zwar "sehr verständnisvoll, aber auch zurückhaltend" reagiere, blickt Albrecht mit gemischten Gefühlen auf anstehende Weihnachtsmärkte: "Lohnt sich das dann? Finden sich genügend Stände und Helfer? Und wie ist es, Leute ausschließen zu müssen?" Diese Fragen stelle man sich, sagt Albrecht. Und es gebe angenehmere Fragen.

Auch bei Veranstaltungen in der Dr.-Sieber-Halle glaubt Albrecht, eine Zurückhaltung zu spüren. Allerdings habe es in der neuen Halle "noch keinen Normalbetrieb gegeben". Ähnlich geht es auch der Stadtbibliothek, die am 19. Januar 2020 eröffnet und am 13. März erstmals aufgrund des Lockdowns geschlossen werden musste. "Wie ist das Normal?", fragt auch Leiterin Kemmet.