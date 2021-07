Sinsheim-Dühren. (at) Die Auswirkungen des klimatischen Wandels, die in den vergangenen Wochen vielerorts als folgenschwere Unwetter sichtbar wurden, hatten in der öffentlichen Wahrnehmung schon vor einer Weile ein Thema an die Oberfläche gespült, dem zukünftig deutlich mehr Aufmerksamkeit zuteil werden muss und das mit großen Emotionen verbunden ist: das Eigenheim und die Ausweisung neuer Baugebiete. Obgleich dieser Punkt auch in Dühren viele Jahre für hitzige Diskussionen gesorgt hatte, war am Freitagabend nur ein einziger Zuhörer in die Mehrzweckhalle gekommen, um sich bei der aktuellen Sitzung des Ortschaftsrates über das nun vorliegende Baukonzept für das Gebiet im Bründel informieren zu lassen.

Dort, am Ortsausgang in Richtung Eschelbach, werden in zwei unterschiedlichen Nutzungsbereichen 14 Bauplätze entstehen, von denen drei bereits vergeben seien. Für den tiefsten Punkt des Baugebietes seien mehrstöckige Gebäude mit zwei Etagen plus Dachgeschosswohnung vorgesehen, wohingegen die höher gelegene Fläche für kleinere Wohnhäuser reserviert bleibe. Dass die Bauplätze wie in der Großen Kreisstadt üblich nach dem Höchstgebotsverfahren vergeben werden sollen, stieß den Ratsmitgliedern allerdings sauer auf. Es bestehe die Gefahr, dass sich der Ort in eine Schlafstadt für Gutverdiener verwandle, falls man nicht vordringlich bauwillige junge Familien aus dem Ort zum Zuge kommen lasse. Außerdem laufe es dem ausdrücklichen Wunsch des Rates zuwider, besonderes Engagement im Vereins- und Dorfleben bei der Vergabe zu berücksichtigen, beispielsweise mit Hilfe eines Punktesystems.

Nach längerem Hin und Her, bei dem auch das Losverfahren und das Einbeziehen sozialer Kriterien als Möglichkeit zur Sprache kamen, betonte das Gremium um Ortsvorsteher Alexander Speer, dass man vor allem bei den Grundstücken für die Mehrfamilienhäuser auf einer Konzeptvergabe beharren will. Ob der Gemeinderat zustimmt, bleibe aber abzuwarten.

Alles in allem jedenfalls sei der Bebauungsplan eine gelungene Sache, da er durch Mulden und Wälle und den Aushub einer Rückhaltevertiefung auf der Wiesenfläche zwischen Bründelweg und Karlsruher Straße den Gefahren durch Starkregen Rechnung trage. Bezüglich baulicher Schutzmaßnahmen an den Häusern und Grundstücken selbst gebe es zudem Vorgaben an die Eigentümer. Nicht zuletzt sei das Anlegen von Schottergärten strikt untersagt und das Pflanzen eines Laubbaumes Pflicht.

Dass neben Renaturierungs- und Baumaßnahmen der Stadt auch eigenverantwortliches Nachrüsten bereits stehender Gebäude zur Vorsorge gehöre, sei als Erkenntnis aus der vergangenen Sitzung hängen geblieben, obwohl die durch das Hochwasser persönlich betroffenen Zuhörer die Ratschläge der Experten damals nicht hatten aufnehmen können. Ratsmitglied Reiner Schock wünschte sich aus diesem Grund einen Aktionstag, um Betroffenen die Chance zu bieten, sich über mögliche Abhilfen genauer zu informieren.