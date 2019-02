Die Pfohlhofbrücke in Steinsfurt ist in einem schlechten baulichen Zustand, ein Netz schützt Züge vor herabfallenden Betonbrocken. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (cbe) Wie geht es weiter mit der Pfohlhofbrücke in Steinsfurt? Unter anderem mit dieser schwierigen und weitreichenden Entscheidung wird sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 26. Februar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Wilhelmstraße 14-16, befassen.

Die Brücke, die über Bahngleise führt und zwei Wohngebiete miteinander verbindet, ist in einem baulich schlechten Zustand. Ein Netz an deren Unterseite schützt seit einiger Zeit durchfahrende Züge vor herabfallenden Betonbrocken, es kostet fast 60.000 Euro und muss etwa alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Deutlich teurer wird es noch einmal, die Schäden in den Griff zu bekommen: Im Rahmen des Neujahrsempfangs in Steinsfurt sprach Oberbürgermeister Jörg Albrecht von einem zweistelligen Millionenbetrag, den die Stadt aber nicht alleine tragen könne. Ob ein Neubau in Frage kommt, soll nun eine Machbarkeitsstudie prüfen - der Gemeinderat könnte diese Studie am Dienstag in Auftrag geben. Deren voraussichtliche Kosten liegen bei rund 250.000 Euro.

Darüber hinaus befasst sich das Gremium aber noch mit einer Vielzahl weiterer Tagesordnungspunkte: Die künftige Konzeption der Stadtbücherei sowie deren neue Gebühren- und Benutzungsordnung sollen vorgestellt werden (die RNZ berichtete). Ein Zwischenbericht zu den Sanierungsgebieten Steinsfurt und Wiesental sowie ein Bericht des Vollstreckungsaußendienstes sind vorgesehen. Darüber hinaus sollen die Feuerwehrleute neue Uniformen erhalten, der Gewässerrandstreifen am Ilvesbach wird festgesetzt. Voraussichtlich wird ein Unternehmen beauftragt, das den Erdaushub der Stadtwerke abfahren und entsorgen wird. Es wird mit Kosten in Höhe von 130.000 Euro gerechnet.

Schließlich geht es noch um eine Baulandumlegung im Neubaugebiet "Zwischen den Hölzern" sowie um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Lebensmittelmarkt Steinsfurter Straße", jeweils in Steinsfurt. Bekanntgaben, Anfragen, die aktuelle Viertelstunde für Einwohner sowie Spenden runden die Tagesordnung ab.