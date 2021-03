Sinsheim. (cba) Wie wirkt sich Corona auf die berufsbildenden Schulen aus? Streben jetzt mehr Schüler als zuvor einen Werdegang an, der sich zunächst an der Schule statt am Betrieb orientiert? Da sich die Krise auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt, gibt es möglicherweise weniger Lehrstellen als vor der Pandemie. Im gesamten Bundesland ist die Zahl der Ausbildungsplätze stark rückläufig. Vor allem der Metall- und Elektro-Bereich verzeichnet starke Einbrüche. Die RNZ hat an der Friedrich-Hecker-Schule (FHS) nachgehakt.

Momentan läuft das Anmeldungsverfahren noch bis zum 8. März. Doch auch darüber hinaus werden Schüler noch angenommen. Schulleiter Thomas Brunner hofft, dass die Anmeldungen bis zu den Sommerferien unter Dach und Fach sind, um die Klassen für das nächste Schuljahr zu planen. Doch auch danach sei immer noch "ein bisschen Bewegung drin". Bislang liefen die Anmeldungen zwar schleppend, doch stellt Brunner keine signifikanten Veränderungen zum Vorjahr fest, das ja ebenfalls ein Corona-Jahr war. "Vielleicht liegt es daran, dass die Zeugnisse in der Corona-Zeit etwas später rausgehen", meint Brunner, "viele Schüler haben sich vielleicht noch gar nicht intensiv damit befasst, wie es weitergehen soll."

Die FHS sei in Sachen Berufsberatung sehr aktiv, betont Brunner. Man sei zu diesem Zweck in enger Kooperation mit der Kraichgau-Realschule. Es sei jedoch noch zu früh, verlässliche Aussagen zu treffen, wie sich die Pandemie auf den Unterricht auswirken werde. Auch auf die Schülerzahlen könnte sich die Pandemie erst in den kommenden Jahren auswirken, glaubt Brunner. Zudem könne man keine pauschalen Feststellungen treffen: "Da muss man sich jedes einzelne Berufsfeld genau anschauen." Brunner geht davon aus, dass jeder Schüler, der sich um einen Platz an der FHS bewirbt, auch genommen werden kann. An der Schule werden 1000 Schüler unterrichtet.

Die Anmeldezahlen sind auch in diesem Jahr auf einem ähnlichen Level wie in den Vorjahren. Sinsheim mit seinen zahlreichen mittelständischen Betrieben hat wohl noch genug Ausbildungspotenzial. Als sehr stabil hat sich in den vergangenen Jahren der Bereich Bau erwiesen. Pro Jahrgang kommen fast immer drei Klassen zustande. Die meisten Schüler sind im Metallbereich angesiedelt. Während manche Berufe rückläufig sind, sind andere stark vertreten, wie zum Beispiel die Zerspanungsmechaniker.

Das Statistische Landesamt prognostiziert für die kommenden fünf Jahre jedoch zurückgehende Schülerzahlen an den berufsbildenden Schulen. Bis die Jugendlichen aus den geburtenstarken Jahrgängen in die Berufsausbildung streben, vergehen noch etwa zwei bis fünf Jahre. Diese Rechnung hat das Statistische Landesamt jedoch noch ohne Corona gemacht. Denn eine Gesetzmäßigkeit ist auch: "Wenn es in der Wirtschaft schlecht läuft, haben wir weniger Schüler in der dualen Berufsschule, die Entwicklung geht dann mehr in Richtung Vollzeitschule, wie etwa die zweijährige Berufsfachschule, Berufskolleg oder Gymnasium", erklärt Brunner. Boomt die Wirtschaft, schlägt sich dies in umgekehrter Weise nieder: weniger Schüler im Vollzeitmodus, dafür mehr in der dualen Ausbildung.

Die FHS umfasst sechs verschiedene Berufsfelder: Kfz-, Metall-, Holz-, Elektro- und Bautechnik sowie die Fleischer als auslaufender Berufszweig. Begleitend zur Ausbildung im Betrieb wird im jeweiligen Berufsfeld nun an der Schule etwa eineinhalb Tage pro Woche die Theorie gepaukt und in den Werkstätten geübt. Möglich sind Abschlüsse in sieben Schularten: Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur, Techniker oder Meisterkurs sowie in der Berufsfachschule (ein- oder zweijährig). Wenn die Schüler an die FHS kommen, sind sie meist 15 oder 16 Jahre alt. Auch das "Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf" (VAB), ist möglich. Dabei können die Schüler in verschiedene Berufsfelder schnuppern.

Brunner vermutet, dass die Betriebe künftig aufgrund der Krise etwas vorsichtiger an ihre Ausbildungspolitik herangehen könnten. Zudem wirke sich auch die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur auf die Schülerzahlen aus. "Wir rechnen mit einem leichten Rückgang an der Berufsschule. Ich denke aber, dass wir in der Vollzeitschule zumindest unser Niveau halten können", schätzt der Schulleiter.