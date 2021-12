Von Sabina Stoppel

Sinsheim. Jeder Hundebesitzer fürchtet sich vor dem Moment, wenn der geliebte Vierbeiner plötzlich ausbüchst und auf Nimmerwiedersehen davonrast. Katzenbesitzer gehen durch die Hölle, wenn der Stubentiger seit Tagen nicht mehr nach Hause kommt. Noch bevor Nicole Ritter etwas über ihre Arbeit berichten kann, klingelt ihr Telefon. Ein Bauhof bietet seine Kooperation an. Ein wichtiger Anruf für die Tierschützerin. Denn Bauhöfe und auch Straßenmeistereien sind ein unerlässliches Puzzleteil bei dem, was die junge Frau täglich tut: Sie hilft dabei, dass verlorene Tiere wieder nach Hause finden.

Ritter ist "Katzenmutti", genau wie ihre Kollegin Lara Banspach, und beide wissen, wie schmerzlich es sein kann, ein Tier zu vermissen. Die Arbeit der beiden umfasst unter anderem das Teilen von Vermisstenmeldungen auf Sozialen Medien und auf anderen Plattformen, das Auslesen von Chips und die Sicherung und Verwahrung bereits verstorbener Tiere. Was makaber klingt, ist auf den zweiten Blick logisch: Denn auch die Katze am Straßenrand kann einen Besitzer haben, der sie vermisst und auf sie wartet. Besser sei es, man habe Gewissheit, als sich falsche Hoffnungen zu machen. Auch um solche Fälle müsse sich jemand kümmern, erläutert Ritter.

Mittlerweile hat ihre ehrenamtliche Truppe 15 Freiwillige. Es wird ein Gebiet zwischen Mosbach, Sinsheim, Eppingen und Heilbronn abgedeckt. Man kann sich die Arbeit aufteilen. Die "Pfotensuche" wurde im April 2020 ins Leben gerufen und kann mittlerweile auf circa 99 "Totfunde" und 15 lebend gefundene Tiere zurückblicken. Unter den lebenden Tieren, die dank Ritter und ihrem Team wieder nach Hause gefunden haben, befindet sich auch "Polly". Die Katze galt seit 13 Jahren als vermisst. Ritter hatte damals die gesamte Straße abgeklappert, um schließlich jemanden zu finden, der wusste, wohin Pollys Besitzer gezogen waren.

Die "Pfotensuche" arbeitet auch eng mit der Polizei zusammen. "Ich werde manchmal nachts angerufen und muss dann raus, um ein Tier auf der Straße zu sichern. Das kam aber bisher nur zwei oder drei Mal vor", erklärt Ritter. Meist ist sie aber tagsüber oder abends unterwegs. Sie hat sogar ein gelbes Blinklicht für ihr Autodach. Vor Ort sammelt sie das Tier ein, macht Fotos, schreibt sich besondere Merkmale und Geschlecht auf und schaut nach Tätowierungen oder Chips. Alles wird penibel dokumentiert. Zu Hause hat sie mittlerweile eine große Tiefkühltruhe. Sie bewahrt überfahrene Katzen mindestens vier Wochen auf. Jedes Tier bekommt einen Namen.

Sollte sich kein Besitzer ausfindig machen lassen, finden die Tiere trotzdem ihre letzte Ruhe. Sie werden dank einer weiteren ehrenamtlichen Kooperation eingeäschert. Manchmal wollen Tierhalter ihr Tier auch einfach nicht abholen, zu groß ist die emotionale Belastung. Ritter und Banspach finden allerdings, dass Abschiednehmen wichtig ist. Trotz der Tatsache, dass es sich nahezu um einen Rund-um-die-Uhr-Job handelt, sind alle Mitglieder mit Herz und Seele dabei. Banspach ist Tierarzthelferin. In der Tierklinik, in der sie angestellt ist, konnte sie einen "Fundkatzensack" einführen – alle "Totfunde" werden in einem speziellen Sack in der Tiefkühltruhe aufbewahrt. Und auch hier ist die richtige Dokumentation unerlässlich.

Menschen, die bei der "Pfotensuche" anheuern wollen, dürfen das Auslesen des Chips an "Pepper" üben – einer Stoffkatze. Selbstverständlich ist "Pepper" auch bei "Tasso", dem Tierregister, registriert. "Diese Aufgabe ist nicht für jeden etwas. Man muss damit umgehen können", erläutern die Tierschützerinnen.

Doch wer jetzt glaubt, dass die Arbeit der "Pfotensuche" nur darin besteht, tote Katzen von der Straße zu sammeln, täuscht sich. Eine kuriose Geschichte ereignete sich außerhalb Sinsheims. Ritter wurde verständigt, dass eine verletzte Katze auf einem Feld säße. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Katze gechippt und auch registriert war. So konnten die Tierhalter prompt über "Tasso" ausfindig gemacht werden.

Das Verrückte: Das Tier war zwischenzeitlich aber von den Besitzern als verstorben gemeldet worden. Umso erleichterter atmete die Familie auf, als ihnen mitgeteilt wurde, dass ihr geliebtes "Fellbaby" doch noch am Leben ist. Nachbarn hatten den Katzenhaltern nämlich von einem Unfall erzählt, bei dem das geliebte Tier umgekommen zu sein schien. Es sei doch immer wieder schön, "Happy Ends" zu erleben, sagt Banspach.

Einen wichtigen Appell haben die beiden ehrenamtlichen Tierschützerinnen allerdings an Tierhalter: "Kastriert und chippt eure Haustiere! Und natürlich das Registrieren nicht vergessen!" So sind die Chancen, sein Tier wiederzufinden oder zumindest Gewissheit zu haben, wenn es doch umgekommen ist, einfach höher. Durch das Kastrieren senke man auch die Gefahr, dass sich Haustiere aufgrund der Partnersuche doch weiter vom Zuhause entfernen, als sie es normalerweise tun würden, sagt Ritter. Auch minimiere man so das Auftreten von bestimmten Krankheiten.