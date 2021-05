Von Christian Beck

Sinsheim. Eine schnelle Internetverbindung gilt seit Jahren als wünschenswert. Doch spätestens seit viele Corona-bedingt von zu Hause aus arbeiten oder Schüler im Fernunterricht sich Aufgaben herunterladen, ist der Bedarf noch einmal deutlich größer geworden. In Sinsheim kümmert sich im Wesentlichen der Kreis-Zweckverband "Fibernet" um den Glasfaserausbau. Die RNZ fragte nach, wie es voran geht.

> In den Bergdörfern, also in Adersbach, Ehrstädt und Hasselbach, hat sich die Übertragungsgeschwindigkeit deutlich erhöht. In einem Modellprojekt wurde Glasfaser bis zu den Häusern gelegt. 2,5 Millionen Euro wurden dafür investiert. "Es läuft super!", sagt dazu eine Hasselbacherin. Ihr Mann und sie könnten nun an ihren Computern ohne Probleme gleichzeitig Videos schauen. Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht wollten über 80 Prozent der Bewohner in den Bergdörfern einen Glasfaseranschluss. Manche ältere Menschen würden ihn nicht nutzen, sehen den Anschluss aber als wichtig an, falls sie ihr Haus einmal verkaufen wollen, berichtet die Hasselbacherin. "Das ist ein Segen für uns", sagt sie zum Ausbau.

> In Hoffenheim war die Übertragungsgeschwindigkeit viele Jahre sehr niedrig. Im Osten des Stadtteils hat sich dies verbessert. Hier wurde Glasfaser bis zu den Verteilerkästen gelegt, auf den letzten Metern fließen die Daten durch ältere Kupferkabel. "Das ist so eine Art Zwischenlösung", erklärt Thomas Heusel, Leiter von "Fibernet". Ein Hoffenheimer erklärte auf Nachfrage, dass sich die Übertragungsgeschwindigkeit verbessert hat. Wenn allerdings drei Personen gleichzeitig etwas am Computer arbeiten wollen, käme das System an seine Grenzen.

> Der Ausbau in den Gewerbegebieten ist Albrecht und Heusel wichtig. Denn wenn Firmen, die beispielsweise in der Zulieferindustrie tätig sind, einen Vertrag mit einer Firma abschließen möchten, die sie beliefern wollen, werde eine Breitbandverbindung häufig als Voraussetzung gefordert, erklärt Heusel. Fertig ist der Ausbau im Gewerbegebiet "Hinter der Mühle". Momentan liefen die Ausbauarbeiten in den Gewerbegebieten in der Neulandstraße, In der Au, im Gewerbegebiet Süd, in der Langestraße und in der Breiten Seite. Zusammengerechnet werden dafür 2,15 Millionen Euro investiert. So mache Firma, die nicht in einem Gewerbegebiet liegt, ist noch nicht angeschlossen, beispielsweise B & S in Waldangelloch. "Für uns wäre das wichtig", sagt Geschäftsführer Konrad Weiß. Denn in seinem Unternehmen laufe alles digital, Papier werde nicht mehr verwendet. Als verständlich bezeichnet OB Albrecht diesen Wunsch. Doch der Ausbau könne nur nach und nach erfolgen.

> Manche Schulen haben Glasfaseranschluss, darunter die Carl-Orff-Schule, die Theodor-Heuss-Schule, die Kraichgau-Realschule und das Wilhelmi-Gymnasium. Bei den Grundschulen ist der Stand des Ausbaus unterschiedlich, berichtet Wolfgang Wagner, Leiter des städtischen Amts für Informations- und Kommunikationstechnik: In Hoffenheim und Waldangelloch liegt Glasfaser im Gebäude, es seien aber noch Restarbeiten nötig. Diese sollen bald erledigt sein. Für die Schulen in Steinsfurt und Reihen liegen Leerrohre, das Glasfaser muss noch eingeblasen werden. Für die Grundschule Eschelbach wurde ein Förderantrag auf Glasfaseranschluss gestellt. Für die Schulen in Dühren, Hilsbach-Weiler und Rohrbach gebe es keine Förderung, da andere Internetanbieter hohe Verbindungsgeschwindigkeiten zur Verfügung stellen könnten.

> Mitverlegungen sind beim Zweckverband sehr beliebt. Dabei kommen Leerrohre unter die Erde, wenn sowieso gebaut wird – so geschehen beispielsweise in der Ortsdurchfahrt von Waldangelloch oder in Neubaugebieten, die erschlossen werden. Diese Variante spare Geld, erklärt Heusel, denn "die Tiefbauarbeiten sind das teuerste am Breitbandausbau". 53 dieser Mitverlegungen gab es in Sinsheim bisher, 1,8 Millionen Euro wurden dafür investiert. So werden aber häufig nur die Grundvoraussetzungen für schnelles Internet geschaffen. Denn in die Leerrohre muss Glasfaser eingeblasen werden. Das geschieht mitunter zeitversetzt. Stadtrat Konrad Weiß kritisierte jüngst, dass man in Waldangelloch seit fünf Monaten darauf warte. "Manchmal dauert es ein bisschen länger", sagt der OB dazu auf Nachfrage. Er und Heusel verweisen auch darauf, dass die passenden Handwerker gerade sehr gefragt sind, weil beinahe überall der Internetausbau läuft.

> 70 Ausbau-Projekte gibt es in Sinsheim. Laut Heusel wurde bisher dort ausgebaut, wo der Bedarf groß war und es sich gut realisieren ließ. Häufig frage ein Anrufer, warum das Nachbargebäude ans Breitbandnetz angeschlossen wird, sein Haus aber nicht. Ein Projekt sei ein klar definierter Bereich, erklärt Heusel, manchmal sei auch nur eine Straßenseite betroffen. Ausnahmen seien dabei nicht möglich.

> Die Rückmeldungen seien nicht immer so begeistert wie in den Bergdörfern, berichtet der OB. Teilweise beschwerten sich mehrere Anwohner, dass sie alle eine schnelle Internetverbindung brauchen. "Und wenn der Ausbau dann fertig ist, will ein einziger einen Vertrag", erzählt Albrecht. Er betont, dass der Breitbandausbau keine kommunale Aufgabe ist: "Das ist eigentlich eine Angelegenheit der freien Wirtschaft. Aber hier gibt es ein Marktversagen." Vor einigen Jahren hätte keine Firma auf dem Dorf Glasfaser verlegt. Das habe sich ein Stück weit verändert: In Neubaugebieten verlege nun häufig die Telekom oder ein anderer Anbieter Glasfaser. In diesem Fall verlege der Zweckverband keine Leitungen.

> Andere Anbieter übernehmen in manchen Orten den Breitbandausbau, beispielsweise die BBV im Sinsheimer Umland. Für die Gemeinden hat diese Variante den Charme, dass die Firma die Ausbaukosten trägt. Doch hier gab es mehrfach Probleme: In Epfenbach beispielsweise waren Gräben über Monate hinweg offen, weil die Handwerker ihre Arbeit nicht erledigten. Albrecht vertritt die Meinung, dass bei dieser Zusammenarbeit das Abhängigkeitsverhältnis groß ist. Läuft der Ausbau über den Zweckband, muss die Gemeinde Geld investieren, ist aber Besitzer des Netzes und erhält anschließend Einkünfte, weil sie die Leitungen an die Anbieter vermietet. Der OB bezeichnet den Zweckverband als Segen, auch weil dessen Gründung dazu geführt habe, "dass die Telekom wieder mit uns redet".

> Wie geht der Ausbau weiter? Dies ist laut Heusel teilweise unklar. Seit 26. April gelten die neuen Richtlinien der sogenannten "Graue-Flecken-Förderung". Demnach ist eine Förderung für Gebiete möglich, die eine Versorgungsrate von unter 100 Megabit pro Sekunde aufweisen. Laut Heusel macht diese aber den Ausbau komplizierter: Soll in einem Gebiet Glasfaser verlegt werden, müsse zuvor in jedem Gebäude einzeln geprüft werden, wie viel tatsächlich ankommt. Bis der Breitbandausbau abgeschlossen ist, werde es noch Jahrzehnte dauern. Er formuliert es folgendermaßen: "Wir können in fünf Jahren nicht das aufholen, was die Telekom in 20 Jahren verschlafen hat."