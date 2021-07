Geschichtsinteressierte aus der Stadt gestalten Erinnerungskultur mit. So geschehen auch bei der Replik des historischen Wirtshausschilds „Zu den Drei Königen“. Ein versierter Hobby-Schlosser, der nicht genannt werden will, hat sie im Auftrag der Stadt gebaut. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Wie kann die Heimatgeschichte von Sinsheim künftig aufgearbeitet und präsentiert werden? Welche Felder sind wichtig; und welche Themen wurden bislang nicht berücksichtigt? Fragen, mit denen sich Stadtarchivar Dr. Markus Neumeier und Stadtmuseumsleiterin Dinah Rottschäfer und der Kernstadtausschuss jetzt beschäftigt haben.

Erinnerungskultur, das heißt in Sinsheim vor allem Badische Revolution, Nachkriegszeit, Krieg und Vertriebene, Drittes Reich und Steinsfurter Fluchtversuch, zumindest was die großen Themen betrifft. Zum Revolutionsthema, sagte der Historiker, habe sein Vorgänger Holger Friedrich mit dessen Ehefrau bereits "sehr viel getan". Unberücksichtigtem wolle man sich künftig stärker widmen, sagte Neumeier und nannte als Beispiel die Zerstörung Sinsheims im Dreißigjährigen Krieg 1689. Ein "Vergleich mit Heidelberg" biete sich an; dort gab es zu dieser Zeit gleich zwei verheerende Feuersbrünste. "Euthanasie an der Kreispflege" – wenn auch oft Unterrichtsthema – sieht er als weiteres Forschungsfeld.

Partner sieht Neumeier bei den Freunden Sinsheimer Geschichte, die er als "sehr rührigen Verein" beschreibt; dem Hoffenheimer Heimatverein und dem Lerchennest sowie dem Verein um die Alte Synagoge in Steinsfurt. Deutlich wurde an dem Abend auch, dass auch lose Initiativen zu bestimmten Projekten begrüßt werden, wie etwa von Schülern, interessierten Bürgern und Ehrenamtlichen. Das Stadtarchiv mit dessen "Auftrag zur historischen Bildungsarbeit" wurde als Ressource genannt. Wichtige Erkenntnisse und Hintergründe erhofft man sich auch aus "Zeitzeugengesprächen". Doch ganz allgemein gelte für die künftige Geschichtsvermittlung ein "partizipativer Ansatz" – einfach gesagt: Ideen sind willkommen.

Beschilderungen bestehender – möglicherweise auch künftiger, unentdeckter – Sehenswürdigkeiten könnten dann Hintergründe und Quederbezüge liefern, vielleicht mit QR-Code, vielleicht ohne. Neumeier hatte drei Entwürfe dabei, die zeigten, wie solche Schilder in anderen Städten aussehen.

Auf fruchtbaren Boden fiel diese Botschaft bei einer gestaltungswilligen und redefreudigen Ratsrunde: "Wo machen sie einen Schnitt?", fragte SPD-Rat Jens-Jochen Roth bezüglich der Zeitschiene und regte getreu seines Faibles an, die Themen Verkehrsentwicklung, Historie der Bahn sowie der Post zu beleuchten. "Es gibt keinen Schnitt", entgegnete Neumeier. Wenn sich Interessierte zur Bearbeitung finden, sei man offen für eine breite Themenfülle bis hin zu Sinsheim-Trivia und kleinen Geschichten mit Lokalkolorit. Ein Auge auf geologische Zusammenhänge zu werfen, regte Aktiven-Sprecher Alexander Hertel an, auch ein Fluss wie die Elsenz oder eine Landschaft wie das Wiesental könne geschichtlich beleuchtet werden.

"Straßen- und Personennamen" zu erläutern, war CDU-Rat Peter Hesch wichtig, etwa die Dr.-Bell-Straße oder die Sidlerschule, woraufhin von Freie Wähler-Rat Klaus Gaude der witzige Einwurf "Duttengässchen" kam. Allgemein kam das Thema gut an, etwa in der Grünen-Fraktion bei Anja Fürstenberger, die damit "die Leute rausholen" möchte und daher eine geschichtliche Tafel am Wohnmobilstellplatz begrüßt. Ihr Fraktionskollege Alex Riederer regte "Stolpersteine" zur Erinnerung an jüdische Familien in Sinsheim an; Jens Töniges – Vorsitzender der Freunde Sinsheimer Geschichte – fasste schließlich zusammen: "Wir müssen Impulse setzen."

Diverse sind schon gesetzt. Neumeier nahm Bezug auf verwirklichte Projekte, wie den Menachem-und-Fred-Wanderweg in Hoffenheim oder die Gestaltung des Synagogenplatzes in Steinsfurt sowie die Neuauflage diverser Broschüren. Eine solche zu den erhabenen Grabmalen auf dem Stadtfriedhof werde zurzeit geplant.