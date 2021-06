Die Covid-19-Impfung erfolgt in die Muskulatur des Oberarms. Foto: Jens Büttner/dpa

Sinsheim. (zg) Nahezu alle 1500 Impftermine der Aktion "Sinsheim impft" sind mittlerweile ausgebucht. Die Impfungen – nach aktuellem Stand impft das Mobile Impfteam mit dem Vakzin von "Moderna" – finden im Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag, 23. bis 27. Juni, in der Dr.-Sieber-Halle statt. Die Zweit-Impfungen erfolgen im Zeitraum vom 4. bis 8. August. Da erfahrungsgemäß einzelne angemeldete Personen nicht erscheinen, möchte die Stadtverwaltung vorsorgen, damit kein Impfstoff ungenutzt bleibt. Daher wird eine Warteliste erstellt, sodass dort aufgeführte Impfinteressierte im Bedarfsfall kontaktiert werden.

Wie bei Wartelisten üblich, gibt es keine Garantie, dass ein Termin angeboten werden kann. Benachrichtigungen können kurzfristig erfolgen. Wer sich auf die Warteliste setzen lassen möchte, sollte zeitlich flexibel sein. Dazu sollten Interessierte eine E-Mail an Sinsheim-impft@sinsheim.de schicken, Betreff: Warteliste. In der E-Mail sollten Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Handynummer angegeben werden.