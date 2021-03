Sinsheim. (bju) Die Klimaaktivisten in Sinsheim rund um die Gruppe Fridays for Future leben noch. So wenigstens soll man die Aktion deuten, die am Donnerstag auf der Kraichgauer Straße im Ortsteil Hilsbach stattgefunden hat. Dort sprühte "Künstlerin Venayra" mit Hilfe von Schablonen Texte und Symbole auf den Asphalt. "Eltern wählen für ihre Kinder", "Globaler Klimastreik" oder das Zeichen der Fridays for Future-Bewegung konnte man dort lesen.

Dass zu dieser spontanen Aktion die Polizei herbeigerufen wurde, überraschte das Duo dann doch etwas. Ob der Anrufer hinter der Zylinder tragenden Künstlerin vielleicht eine Querdenkerin vermutet haben könnte, sei möglich, hieß es. Immerhin ergab sich ein gutes und sehr informatives Gespräch mit den Ordnungshütern, mit denen man gemeinsam auf das Ordnungsamt der Stadt gewartet habe. Dennoch könnte es sein, dass die Aktivisten mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Zwar sei die Sprühkreide bereits einen Tag später vom Regen weggespült worden, dennoch könnte eine Gefährdung des Straßenverkehrs während der Aktion vorgelegen haben.

Corona-bedingt war es auch in der Sinsheimer Gruppe in den vergangenen Monaten ruhiger geworden. In den sozialen Medien sind keine Aktualisierungen zu finden, und auf die eine oder andere E-Mail-Anfrage gab es keinerlei Reaktion. Innerhalb der Gruppe gibt es auch aufgrund von Corona Veränderungen, lautet die weitere Info. So seien gerade viele Schülerinnen und Schüler in anderer Weise gefordert, und bei anderen habe sich der Fokus auf die schulische, studentische oder berufliche Zukunft verschoben. Nach Ostern sei ein gemeinsames Treffen der Sinsheimer FFF-Bewegung geplant, wenn die Corona-Maßnahmen es zulassen würden.

Vor fast einem Jahr, am 23. März 2020, hätte ein runder Tisch mit Vertretern der Stadträte im bereits reservierten Michaelsaal der katholischen Kirche in Hilsbach stattfinden sollen. Durch die Pandemie sei dieser abgesagt worden. Laut der Sinsheimer FFF-Gruppe möchte man sich dennoch irgendwann, "vielleicht auch erst 2022, abhängig von der Corona-Entwicklung", mit den Stadträten und der Verwaltungsspitze treffen und "offen und im gegenseitigen Respekt" über die Klimaproblematik und Lösungen diskutieren.

Am Freitag gab es nach langer Zeit wieder einen weltweiten Aktionstag der Bewegung, bei denen auf die katastrophalen Folgen der Krise aufmerksam gemacht wurde. Auch weil die Corona-Pandemie den Klimawandel in den Hintergrund gerückt hat, sei dieser Klimastreik wichtig und soll ein Zeichen sein, dass Fridays for Future lebt, hieß es aus einer Pressemeldung. Demonstriert wurde im Kampf gegen den Klimawandel in insgesamt 200 Städten in Deutschland für einen schnelleren Kohleausstieg, mehr Strom aus Wind und Sonne, ein ambitionierteres Klimagesetz und gegen die fortschreitende Erderwärmung. Das Motto lautete übrigens "no more empty promises – keine leeren Versprechen mehr".