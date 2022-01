Von Tim Kegel

Sinsheim. Autohäuser, Einkaufsmärkte, Firmengelände, ein paar Büsche und mehrere Hochhäuser aus den 1970er-Jahren: Die Stadteingangssituation, die den ersten Eindruck von Sinsheim mit am wesentlichsten prägt, liegt im Südwesten. Das Gebiet zwischen Dührener Straße, Jahn- und Martin-Luther-Straße bietet stadtplanerisch viel Entwicklungspotenzial, wie ein Blick in die Zukunft zeigt.

Eine Schlüsselrolle spielt dabei das frei gewordene frühere Kaufland-Areal, bei dem es sich eigentlich um zwei Flurstücke handelt. Mit den Besitzern des Geländes, die nicht in Sinsheim sitzen, steht die Verwaltungsspitze in Kontakt. Oberbürgermeister Jörg Albrecht spricht von einem "mehr als guten Miteinander". Und auch Baudezernentin Katharina Scherhag betont, dass sie während ihrer Tätigkeit im Bauträger-Bereich "selten so kooperative Eigentümer erlebt" habe. Dies bedeute, dass man dort "konstruktiv auf die Entwicklung Sinsheims bedacht" und sich der Lage der Immobilien am Stadteingang durchaus bewusst sei. Verwaltung wie auch Eigentümer zögen am selben Strang, "am Stadteingang etwas Gutes zu entwickeln", sagt Scherhag.

Wie das einmal aussehen könnte? Schon seit Längerem deutet vieles darauf hin, dass im Bereich der Martin-Luther-Straße mit einem Hotel geliebäugelt wird. Über ein solches war bereits im Zuge der Kaufland-Vorplanungen für den neuen Standort in der Neulandstraße gesprochen worden; der Bebauungsplan bietet die Möglichkeit auch hoher Baufenster. Inzwischen konkretisiert Dezernentin Scherhag, dass man "ein Hotel mit Tagungsmöglichkeit" sehe, "möglicherweise auch in Turm-Architektur" und zu einem noch nicht näher umrissenen Zeitpunkt "in der Nach-Corona-Zeit". Unklar ist momentan auch noch, wie hoch ein solcher Turm sein könnte. Die Wohnblocks in der Martin-Luther-Straße haben acht Geschosse.

Noch ist alles sehr früh: Lediglich "einen einzigen" groben Entwurf eines solchen Vorhabens habe man der Stadtverwaltung bis dato vorgelegt. Klar sei jedoch, dass das Gebiet "in Abschnitten überbaut" werden würde, sagt Scherhag. Klar sei auch, dass man sowohl seitens der Verwaltung wie der Eigentümer bemüht sei, "Regionalität reinzubringen". Bei einem künftigen Hotelbetreiber lege man Wert darauf, dass dessen "Corporate-Identity nicht zu hoch angesetzt ist" – will heißen: Die Architektur am Stadteingang soll "gemeinsam entwickelt" werden. Weitere denkbare Angebote in der Südweststadt könnten eine Kindertagesstätte sein sowie eine Senioren-Tages- und Kurzzeitpflege. "Aktuell ist der Bedarf da", sagt Albrecht. Von einem weiteren Einkaufsmarkt geht man auf Abstand, nicht jedoch von einer "kleineren Verkaufseinheit": Hier poppt der immer wieder unter vorgehaltener Hand diskutierte Bio-Markt wieder auf: "Da sind wir dran", verrät Albrecht.

Der Erschließung und Entwicklung des Gebiets komme zugute, dass sich die Stadt Sinsheim bereits vor Jahren Flächen habe sichern können – "für einen fünften Ast" am sogenannten Hornbach-Kreisel in der Dührener Straße, wie Albrecht sagt: Hierdurch könne die Südstadt auf neue Weise für den Verkehr erschlossen und das Nadelöhr in der Zufahrt über die Martin-Luther-Straße entlastet werden.

Zusätzliches Potenzial sieht man auch, weil sich im Großraum Südweststadt einige andere Entwicklungen abzeichnen: Mittelfristig wird auch das jetzige Feuerwehrgerätehaus in der Dührener Straße frei – mit dem Bau einer neuen Feuerwache auf dem Gelände der früheren Autobahnmeisterei in der Schwarzwaldstraße. Auch über die Zukunft der Sidlerschule sowie der Steinsbergschule mit angeschlossenem Kindergarten wird im Gemeinderat offen gesprochen, auch weil der Rhein-Neckar-Kreis als Besitzer der beiden letztgenannten Immobilien diese zurzeit ans Kreis-Schulzentrum am Rand der Gartenstadt angliedert. Hierdurch würden in den kommenden Jahren "riesige Areale" frei, die man dann allerdings nur "gemeinsam mit dem Kreis" entwickeln könne.

"Frühestens Ende 2022" könne man sich hierzu konkrete Gedanken machen, schätzt Albrecht. Die denkmalgeschützte Sidlerschule – eine Stadt-Immobilie – könnte dann verkauft werden und "für einen Investor" interessant werden, auch aufgrund von deren Bahnhofsnähe und entsprechender Fördermittel und Abschreibungsmöglichkeiten. Solange keine konkreten Planungen laufen, soll die Situation in der Sidlerschule, in der auch gemeinnützige Einrichtungen sitzen, unverändert bleiben. Bei der Verwaltung spricht man von "einer Vorlaufzeit von zwei Jahren".

Zahlreiche weitere Immobilien in dem Gebiet Jahn- und Dührener Straße wecken zurzeit Begehrlichkeiten von Planern und Bauträgern, darunter Altbauten und kaum genutzte Gewerbeeinheiten in Privatbesitz. Ähnliche Anwesen hatte die Stadtverwaltung früher "aus strategischen Gründen" gekauft. In Zeiten klammer Kassen gebe es hier allerdings "wenig Spielraum", sagt Albrecht. Dass sich in absehbarer Zeit trotzdem etwas bewegen könnte, schließt er nicht aus: "Wir erleben zurzeit in ganzen Gebieten, dass die Generationen wechseln."