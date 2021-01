Sinsheim-Weiler. (pol) Eine 21-jährige VW-Fahrerin aus Kirchardt war am Sonntag um 08.45 Uhr auf der Kreisstraße K4277 von Weiler in Richtung Waldangelloch unterwegs. Unmittelbar vor der Abzweigung zur Hammerau kam sie bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der glatten Fahrbahn ab. Als sie gegenlenkte, überschlug sich ihr VW, geriet in den linken Straßengraben und bleibt auf dem Dach liegen.

Die 21-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt und einer Rettungswagen-Besatzung versorgt und anschließend vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt sie keine schweren Verletzungen.

Der VW ist mit 10.000 Euro Sachschaden ein Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Hilsbach war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräfte vor Ort, die Feuerwehr aus Weiler mit zwei Fahrzeuge und 11 Einsatzkräften.

Die K4277 wurde zunächst beidseitig gesperrt, konnte jedoch kurz darauf wieder frei gegeben werden.