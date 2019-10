Sinsheim-Weiler. (tk) Tierische Hilfsaktion: Ein Nutria, das sich neulich nach Weiler verirrt hatte, ist wohlauf - und wieder in Freiheit. Sein Fänger, der Jäger und Tierpräparator Kurt Kellermann, hat das Tier gut versorgt wieder springen lassen.

"Die Polizei hat mich angerufen", erzählt Kellermann, der selbst in Weiler lebt und arbeitet. "Es hieß, da sei ein verletztes Nutria, oder ein Biber in der Kaiserstraße." Es war am helllichten Freitagmittag und Kellermann schnappte sich eine Kiste und ein Brett und eilte zum Fundort.

Da saß es "in der Ecke und hat sich kaum bewegt", erinnert sich Kellermann. Im Nachhinein, glaubt er, hat das Tier damit "eine intelligente Entscheidung getroffen". Ein Biber war es nicht, der Schwanz des Tiers war nicht platt, sondern rund und struppig. Kellermann nahm an, "dass es verletzt ist, vielleicht einen Schlag von einem Auto abgekriegt hat". Die Kaiserstraße ist die Weilerer Ortsdurchfahrt.

Die Nager haben riesige Zähne. ​Foto: Kurt Kellermann

Hier rollt einiges an Verkehr durch. Mithilfe eines Anwohners war die Sache schnell erledigt: Kiste drüber, Brett drunter, sicher verschnürt mit blauem Fixierband. Zoologisch vorgebildet und als Teilnehmer von Expeditionen weltweit hat Kellermann, so sagt er "schon ganz andere Tiere eingefangen". Also ging’s zurück in seine Werkstatt.

Dort hätte Kellermann nun eigentlich seinen jagdlichen Auftrag erledigt, ein verletztes Tier im Sinne des Tierschutzes "schnellstmöglich von seinen Qualen zu erlösen". Mit einem Messer oder einem Pistolenschuss wäre dies dann erfolgt, wenn - ja, wenn nicht inzwischen wieder Leben eingekehrt wäre in die Kiste. Bei Kellermann angekommen, wirkte das stattliche Tier nicht nur putzig, sondern auch bald wieder putzmunter.

"Es war nicht verletzt. Es war verängstigt." Kellermann, der in seinem langen Leben als Jäger selbst schon wild und beherzt gejagt hat, sagt: "Ich wollte es nicht erschießen." Schließlich habe man sich "nun mal inzwischen kennengelernt".

Statt Kugel oder Klinge gab es "Karotten und Äpfelchen"; zehn Stück habe das Nutria in den anderthalb Tagen bei Kellermann gefressen. Denn eine Weile wollte Kellermann das Tier noch beobachten. Zwar wirkte es fit und gesund, doch habe er sicherstellen wollen, dass der Zustand stabil bleibt. Nutrias sind Wassertiere. Kellermann sorgte mit einem Schlauch für eine "Betröpfelung" des Tiers während dessen Zeit im Käfig.

Gut feucht und vollgefressen ging’s am Sonntagmittag an ein nahes Gewässer. Ist es nicht ungewöhnlich, ein Nutria freizulassen, schließlich verursacht die aus Südamerika eingewanderte Art wegen ihrer Grabungen für Schäden? Eigentlich schon, weiß auch Kellermann. Es mag ungewöhnlich sein - aber was ist nicht alles ungewöhnlich auf dieser Welt?

Auch Kinder hätten das Tier schließlich inzwischen gesehen und dringend gebeten, es freizulassen. Kellermann kommt’s zupass und er wiederholt: "Ich muss es nicht schießen." Sollte es künftig - wie die kleineren Bisame - scharf bejagt werden und irgendwann in einer Falle oder durch einen Schuss sterben, so sei dies doch irgendwie das bessere Ende.

Gesagt - getan. Kiste auf. Ein mit Spannung erwarteter Moment. Kameraobjektive gezückt Und was passiert? "Der pure Undank." Nur kurz duckt sich das Nutria weg, der Rest dauert wenige Sekunden: Ein Grummeln, ein drohendes Fauchen. Grimmiger Blick und gebleckte gelbe Nagezähne. Sofort entdeckt das Nutria den Wasserlauf. Pfeilschell hoppelt es davon.