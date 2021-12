Von Tim Kegel

Sinsheim. "Wenigstens mussten wir nicht schließen" – so sehen es die meisten Geschäfte der Sinsheimer Innenstadt. Mit wenigen Ausnahmen wurde dort zum Ende der Woche ein ernüchterndes Fazit des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Vielerorts – der Tatsache musste man auch an den Festtagen ins Auge blicken – könnte die Botschaft eine frohere sein.

> Das Marktplatzcenter ist gefährdet, sagt Besitzer und Geschäftsmann Manfred Hütter: Am Tag vor dem 24. Dezember, an dem Sinsheims erstes Haus am Platz zur Mittagszeit in normalen Jahren immer gut besucht war, konnte man die Kunden auf den rund 8000 Quadratmetern Ladenfläche an zwei Händen abzählen. Hütter spricht von "50 Prozent Minus", verursacht einerseits "eindeutig" durch die 2G-Zutrittsbestimmungen: Die hierdurch abfließende Kaufkraft spüre man in den verschiedenen Geschäften "sehr stark", sagt Hütter. Es gebe aber noch ein anderes Problem.

> "Die desaströse Brache", wie Hütter es nennt, sorge für Frust bei Kunden, mit dem sein Personal "täglich konfrontiert" sei: Gemeint sind die vor dem Kaufhaus am Karlsplatz nach einer Gemeinderat-Initiative weggefallenen Parkplätze, mehr als 20 sind es. Das Provisorium mit Pflanztrögen und Bänken sei das Eine, sagt Hütter. Andererseits eile Sinsheim "der Ruf teurer Parkgebühren" voraus.

> Das Aus der Gerry Weber-Filiale, die sich als unmittelbare Folge der Corona-Krise aus Hütters Kaufhaus verabschiedet hat und deren Räume leer stehen, deute auf einen bedenklichen Trend hin. Nun sorgt sich Hütter, dass andere Mietpartner Verträge durchaus nicht verlängern könnten; auch eine C&A-Niederlassung sitzt im Haus. Die Verträge seien an Parkmöglichkeiten vor dem Haus geknüpft gewesen. "Dringend" hoffe man, "gemeinsam mit der Stadt" eine bessere Lösung zu finden, sagt Hütter: "Man muss gemeinsam planen – gemeinsam mit uns."

> "Lieferfahrzeuge der Online-Versandhändler" sieht das Kaufhaus-Personal täglich am Wendehammer. Dies empfinde man als schmerzlich, es wirke fast wie eine Provokation, schildern sie in Gesprächen. Und auch Klaus Gaudes Satz stimmt nachdenklich: "Die Leute haben gelernt, sich Dinge zu besorgen, ohne aus dem Haus zu müssen." Zwei Jahre lang hätten sie schließlich Zeit dafür gehabt "und festgestellt, dass es gut funktioniert". Gaude, Vorsitzender im Arbeitskreis Handel des Wirtschaftsforums, sagt selbst, dass er "in dieser Zeit in Sachen Internet keinen Meter schlechter ausgestattet sein" wollte. Viele Waren liefert er selbst aus. "Im Gegensatz zum schlecht bezahlten Kurierfahrer", führt er an mit Blick auf die Übermacht der Konkurrenz bei Amazon.

> "Support your local dealer" – auf Deutsch: "Unterstützt Euren lokalen Fachhändler" – mehrere Kampagnen bewerben seit Beginn der Krise den regionalen Einkauf. Und man spüre durchaus, dass Kunden ihre Händler vor Ort unterstützen wollten, sagen viele, unter ihnen Buchhändler Gaude. Seine Branche zählte während des Lockdown noch zum täglichen Bedarf, konnte ohne Einschränkung öffnen. Inzwischen hat sich dies geändert. Und angesichts des Verordnungs-Dschungels mit Warn- und Alarmstufen bemerkten viele eine Fruststimmung, die sich auf die Einkaufslust auswirkt – ob geimpft oder ungeimpft. Inwieweit bleibt willigen Kunden da überhaupt die Unterstützungsmöglichkeit? "Bepackt mit Taschen und in dicker Kleidung", gehe vielen auch das Kontrollprozedere der Nachweise gegen den Strich, hat eine Verkäuferin bei Hütter bemerkt: "Die Leute wollen nicht mehr."

> "Es ist ein ganzer Topf mit Zutaten", sagt Klaus Burkhard von Foto Burkhard: "vorsichtige Kunden, Internet-Konkurrenz, fehlende Kaufkraft der nicht geimpften Kunden". Zu Beginn der 2G-Vorschrift hätten "sehr viele vor der Tür wieder umgedreht". Von seinem "Click & Collect" wisse man zu wenig. Burkhard fürchtet, einen Teil dieser Kunden, zu denen auch Stammkunden zählen, "auf Dauer zu verlieren". Die Unterstützung des lokalen Einzelhandels werde durch die Regel definitiv erschwert.

> Die Angst vor Rückzahlungen der im vergangenen Jahr während des Lockdowns ausbezahlten Staatshilfen geht außerdem unter vielen Gewerbetreibenden um, wie man aus Steuerberater-Kreisen unter der Hand erfährt. Einige Händler müssten fünfstellige Summen aufwenden, heißt es. Befürchtet wird eine Pleitewelle, der Unmut ist groß.

> Alles doch nicht so schlimm? Nur das Nötigste zum Geschäft gibt man bei Juwelier Schick bekannt. Alles laufe "wie immer"; es sei "viel los", das Personal sei "am Bedienen". Trotz 2G-Regelung sei man bemüht, alle Kunden zufrieden zu machen, etwa mithilfe von "Online-Gutscheinen zum Ausdrucken". "Click & Collect" biete man "mangels Online-Shop" nicht an. "Wir haben genügend Arbeit", heißt es auch bei Euronics Aberle. Dies liege vor allem daran, "dass die Leute online bestellen". Gekauft werde auf diesem Weg "nur das Günstigste", aber man könne mithalten. Die Krise habe "das Geschäft überhaupt nicht beeinflusst". Ausgeliefert wird im Traditionsbetrieb "noch selbst oder mit der Spedition".

> Erst einmal leisten können muss man sich neue Waschmaschinen, Kühlschränke, Fernsehgeräte. Oder schlicht: Geschenke. Wer das nicht kann, der konnte sich in Sinsheim bislang immer auf das Sozialkaufhaus "Dreamcenter" verlassen. Inzwischen muss sich der von der ärmeren Bevölkerungsschicht dringend gebrauchte gemeinnützige Laden auch der 2G-Regel unterwerfen. Geschäftsführer Andy Kress spricht Klartext: "Vielleicht sollten wir uns Möbel-Tafel nennen. Aber die Politik sieht das anders."

> Tafelläden zählen laut Corona-Landesverordnung zur Infrastruktur, die zur Deckung des täglichen Bedarfs zwingend benötigt wird und bei der keine Corona-Nachweise verlangt werden müssen. Nichts anderes sei das christlich motivierte "Dreamcenter", ist Kress überzeugt. Nun seien die Umsätze "um ein Drittel bis knapp die Hälfte" eingebrochen. "Man könnte zwar sagen, dass sich die Kunden ja impfen lassen können", sagt Kress; dies bleibt für ihn jedoch eine persönliche Entscheidung.

> Rigorosität bewirke oft das Gegenteil, gibt Kress zu bedenken. Zwar kämen viele Kunden mit Nachweisen; trotzdem hält er es für notwendig, auch Kunden "zumindest mit negativem Schnelltest-Ergebnis" empfangen zu können. Dies sei "auch für den Fortbestand" der Einrichtung erforderlich. Unterdessen haben Tafel-Vertreter deutschlandweit Corona-Soforthilfen für Arme aufgrund steigender Inflationsraten gefordert.

> Fehlt die Kaufkraft der Ungeimpften und jener, die keine Lust und keinen Nerv auf die Zugangsbeschränkungen haben? Neben Hütter, der sich jetzt zum dritten Mal impfen ließ, nimmt man dies auch im Rathaus so wahr. Auf die Möglichkeit, per telefonischer Vereinbarung oder über "Click & Collect" einzukaufen, bis sich die Warnstufe verändert, wies man bei der Gewerbe-Abteilung des Ordnungsamts auf Nachfrage noch einmal hin: "Ja, das geht." Es sei bei manchem Händler und Kunden möglicherweise "nicht durchgekommen".

> Angst vor dem Virus – dass allein diese für leere Läden verantwortlich ist, kann an Theken bezweifelt werden, die beschränkungsfrei zugänglich sind: etwa im kleinen "Serah"-Laden in der Hauptstraße. Der Integrations- und Ausbildungsbetrieb der SRH aus Neckargemünd hat ein größeres Backwaren- und Pralinensortiment mit kleinen Geschenken, Kunsthandwerk und Glasware kombiniert und konnte über Laufkundschaft nicht klagen. Ähnlich die Drogerie- und Parfümerie Werner, die in dieser Saison ihr Nischensortiment an Duft und Kosmetik ausgebaut hat, um großen Mitbewerbern mit Vollsortiment und ohne Zugangsbeschränkung die Stirn via Exklusivität zu bieten.

> Der Wunsch nach Besonderem – viele Händler haben hierauf reagiert und sich der Situation angepasst. Und so gab es auch Entdeckungen zu machen – ganz analog und dort, wo man sie nicht unbedingt sofort vermutet: Etwa beim Hofladen Krebs, der sein Sortiment um zahlreiche alternative Lebensmittel und Spezialitäten erweitert hat – aber auch um Strickwaren einer Kunsthandwerkerin aus Eschelbach: Sie hatte ihre Ware sonst immer auf dem Weihnachtsmarkt angeboten, bevor dieser abgesagt wurde.