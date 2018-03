Großes Interesse bei der Baustellenführung "Wiesental". Obere Reihe (von links): die neuen Bistro-Räume am Freibad, umfassende Wegebauarbeiten und Geländemodellierungen entlang des Ilvesbachs. Unten (von links): Weit gediehen sind die Arbeiten am Freibadumfeld. Die bunten Fassadenelemente der alten Stadthalle ergeben ein Detail an der neuen. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Fest steht: Ist das Gebiet erst einmal zu Ende entwickelt, wird so gut wie nichts mehr sein, wie es vorher einmal war. "Sinsheim wird urbaner", sagte Baudezernent Tobias Schutz im Gespräch mit der RNZ. Bei einer Baustellenführung durch das Sanierungsgebiet "Wiesental/Innenstadt-Ost" gab es neueste Informationen aus erster Hand zu den Projekten Stadthalle, Stadthallen-Parkhaus, Freibadumfeld und Ilvesbach-Umgestaltung. Insgesamt ein Megaprojekt mit Investitionen im hoch zweistelligen Millionenbereich, das Sinsheim noch einige Jahre beschäftigen wird. Mit rund 150 Interessierten übertraf der Zulauf bei dem Rundgang die Erwartungen der Stadtverwaltung deutlich.

> Der neue Freibad-Eingang: Funktionell, hochmodern; mehr als nur ein bisschen Innendesign ist hier eingeflossen: mintgrüne Wandkacheln, viel polierter Edelstahl, viel Glas, mattschwarze Raumdecken, Barleuchten, ebenfalls in mattschwarz. Der Clou und ein echter Hingucker ist eine offene Feuerstelle mit Kamin im Innenraum. Die Bistro-Belegschaft bewirtet "nach innen und außen", das heißt zum Freibad und den Liegeflächen hin aber auch in Richtung des Wohnmobilstellplatzes und der neu gestalteten Außenanlagen. Deren auffälligster Part sind ovale Beton-Becken, die bald noch bepflanzt werden. Die Öffnungszeiten des Bistros werden "in die Abendstunden" erweitert. Freibadeingang und Außenbereich waren der Höhepunkt des zweistündigen Rundgangs. Mitarbeiter der Stadtwerke servierten den Teilnehmern Limonade und kostenlose heiße Würstchen.

> Stadthalle und Parkhaus: "Elf Millionen Euro für den Quasi-Neubau" und rund fünf Millionen für das Parkhaus lauten die Zahlen, mit denen das Rathaus nun offiziell operiert. Das Parkhaus wird genauso hoch wie die Stadthalle, sagt Baudezernent Tobias Schutz und soll schon 2019 in Betrieb gehen. In der Stadthalle würden zur Zeit Fahrstuhlschächte eingebaut und die Leitungsmontage vorbereitet; drei große Durchbrüche im Betonkörper wurden gemacht und sollen künftig mehr Licht in den Bau bringen. 3,50 Euro am Tag kosteten die Neonlampen, die auf der Baustelle oft auch tags brennen, weshalb einige Sinsheimer immer wieder frotzelten: "Das ist es uns wert", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "Diebstahlschutz: Eine geklaute Baumaschine ist teurer." Man könne "hoffentlich" den Neujahrsempfang 2020 in der Stadthalle feiern. Detail am Rande: Zwei der beliebten bunten Betonelemente der früheren Fassade liegen auf der Baustelle - ein nostalgisches Detail, das "auf noch unbekannte Art und Weise" in den Bau einfließen soll.

> Der Ilvesbach, so sagt auch Gerold Wörner vom Hochwasserschutz-Zweckverband Elsenz-Schwarzbach, ist das Haupt-Hochwasserrisiko in Sinsheim. Rund vier Millionen Euro kostete die Aufweitung des Bächleins von ursprünglich zwei Kubikmetern Wasserdurchfluss pro Minute auf deren zehn. Die Maßnahme sollte so naturnah wie möglich ablaufen, schildert Lothar Knödl, Fachplaner bei der Stadt: Seltene Süßwassermuscheln - "8000 Stück" - seien im Vorfeld der Maßnahme eingesammelt und in ein Zwischenquartier umgesetzt worden. Nach Abschluss der Arbeiten dürfen sie wieder in den Ilvesbach, der schon jetzt stärker als zuvor mäandert. Auch ein "Wiesental-Wanderweg" wird momentan gestaltet.

> Steigender Freizeitwert: Der mit Kurven, Böschungen und Schlingen aufgeweitete Ilvesbach, der Wegebau aber auch die umfangreichen Geländemodellierungen entlang des Schwimmbadwegs mit Terrassen- und kleinen Insellandschaften lassen schon jetzt erahnen, in welche Richtung die Entwicklung geht: insgesamt mehr Fußgänger- und Radfahrer-, weniger Pkw-(Ausweich)-Verkehr im Wiesentalgebiet. Wie die Verkehrsströme im Detail gelenkt werden, speziell in dem Bereich hinter der Stadthalle mit deren Parkhaus, soll "noch eingehend im Gemeinderat diskutiert werden", sagte OB Albrecht. Schon jetzt locke das Gebiet Schaulustige in Scharen an, schildert Nicole Hetzel, die als Architektin des Büros Willaredt am Ilvesbach geplant hat. "Bei aller Liebe, das geht nicht", sagt sie: Wegen der Baustelle sei dies gefährlich.

> Zeitschiene und kommende Arbeiten: Man werde sich noch zur einen oder anderen Baustellenführung im Wiesental treffen, sagt OB Albrecht: "Rund zwei Jahre" habe man im Gebiet noch zu tun. Etwa dann, wenn ab diesem Herbst der Freibadparkplatz saniert wird. Die ersten Freibad-Wochen werden zumindest abschnittsweise noch auf einer Baustelle stattfinden. Bis zu den Heimattagen 2020 soll der gesamte vordere Bereich abgeschlossen sein. Dann jedoch wird der Abschnitt des Schwimmbadwegs ab der Bahnunterführung am Wiesentalpolder zur Baustelle - voraussichtlich bis ins Jahr 2023. Auch eine Umgestaltung von Teilen des Karlsplatzes fällt in diese Zeit.

> Der Fohlenmarkt soll im Jahr 2019 wegen der Arbeiten am Freibadparkplatz an anderer Stelle, etwa am Burgplatz, zum "Fohlenmarkt light" werden. Doch auch schon in diesem Jahr deutet einiges auf ein abgespecktes Fest hin: Weite Teile des Gebiets, auf dem normalerweise die Markthändler ihre Stände aufbauen, werden im Mai noch Baustelle sein.