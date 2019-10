Von Christian Beck

Sinsheim. Seit Dienstagvormittag ist es offiziell: Die Volkshochschule hat mit Lena Nickel eine neue Leiterin. Dies teilte die Stadtverwaltung in einer E-Mail mit fünf Sätzen mit. Sowohl der bisherige Leiter Siegbert Guschl als auch sein Stellvertreter Roland Steigerwald waren seit Monaten nicht mehr im Dienst, in der Stadt wurde gemunkelt. Fast niemand möchte sich zu dem Wechsel offiziell äußern. Doch es verdichten sich die Anzeichen, dass sowohl Guschl als auch Steigerwald ihr Ausscheiden so nicht geplant haben.

"Wir haben uns gütlich und einvernehmlich getrennt", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht dazu auf RNZ-Nachfrage. Weiter möchte er sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Und auch die neue Leiterin Lena Nickel erklärt auf RNZ-Nachfrage, dass sie sich dazu "nicht äußern kann und darf".

Guschl war seit rund 25 Jahren auf seinem Posten. Als Repräsentant der VHS stand er häufig in der Öffentlichkeit, gerne lud er bekannte Redner oder Autoren in die Stadt ein. Mit 56 Jahren ist der gelernte Diplomverwaltungswirt vom Rentenalter weit entfernt. Warum er nicht länger VHS-Leiter ist, dazu möchte er sich nicht äußern – man habe Stillschweigen vereinbart. Die Trennung sei jedoch einvernehmlich, fair und auf Augenhöhe erfolgt. Der VHS wünscht er alles Gute; er selbst freut sich nun auf neue Aufgaben.

Was Steigerwald anbelangt, ist die Sachlage etwas einfacher: Der ehemalige Stellvertreter wird bald 65. Wie die RNZ erfuhr, baut er Überstunden ab. Zum 1. Januar 2020 geht er offiziell in Rente. "Ich habe die Arbeit 25 Jahre gerne gemacht", berichtet er, in seiner Stimme klingt Enttäuschung mit. Mehr möchte er dazu nicht sagen. In der Pressemitteilung bedankt sich die Stadt bei Guschl für die "erfolgreiche Arbeit", Steigerwald wird darin nicht erwähnt. Auch dazu möchte er sich nicht äußern.

Lena Nickel, 31 Jahre alt, hat an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg einen Bachelor im Fach Gesundheitsförderung erworben. Währenddessen absolvierte sie ein Praxissemester an der VHS Heidelberg und erhielt nach dem Studium dort eine Stelle. Des Weiteren machte sie ein weiterbildendes Fernstudium im Fach Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld. Seit Juli 2017 ist sie an der VHS Sinsheim tätig: Zunächst als Weiterbildungsassistentin, seit Februar 2019 als stellvertretende Leiterin, ab sofort als neue Leiterin. "Wichtig ist mir, dass unser Bildungsangebot weiterhin bunt und vielfältig bleibt und für jedermann offen steht", erklärt sie. Die Zahl der Integrationskurse - im Jahr 2018 über 50 Prozent aller Unterrichtseinheiten - werde vermutlich zurückgehen. Deshalb müsse zunehmend darauf geachtet werden, den Bereich an sich zu stärken, zum Beispiel mit Berufssprachkursen, die anderen ebenso wichtigen Bereiche der VHS aber nicht aus dem Blick zu verlieren. Digitalisierung solle mehr in den Fokus rücken: Mit Hilfe einer Cloud sollen neue Lernmodelle umgesetzt werden. (cbe)

Bei der VHS herrschte offenbar lange Unklarheit: Die Büros von Guschl und Steigerwald standen offenbar vom einen auf den anderen Tag leer, eine Mitteilung an die über 100 Dozenten habe es erst Mitte Oktober gegeben. Die Nachricht, dass Guschl nicht wiederkommt, habe bei den Dozenten für großes Erstaunen gesorgt.

Doch warum musste Guschl gehen? Eine klare Antwort auf diese Frage wollte oder konnte niemand geben – selbst Weggefährten erklärten, es nicht zu wissen. An fehlendem Erfolg der Institution dürfte es aber nicht gelegen haben: Im Juni 2018 waren Guschl und Steigerwald zum letzten Mal im Gemeinderat, um aus ihrer Arbeit zu berichten. Sie erklärten, dass die Sinsheimer VHS im landesweiten Vergleich mit über 83 Prozent einen überdurchschnittlich hohen Teil des benötigten Geldes selbst erwirtschaftet. Die Arbeit wurde im Gremium ausdrücklich gelobt.

Aus dem Umfeld der VHS war aber auch zu hören, dass die Stimmung dort nicht immer gut war. Manche beschrieben den ehemaligen VHS-Leiter als stets sehr nett und freundlich, doch es gab anscheinend auch Mitarbeiter, die mit ihm weniger gut klar kamen. So wurde gemunkelt, dass es bei der Belegschaft zwei Lager gegeben hat – pro und contra Guschl. Manche Mitarbeiter waren offenbar auch mit ihrer Einstufung und dem damit verbundenen Verdienst nicht zufrieden. Der Aspekt Führungskompetenz wurde offenbar auch diskutiert – inwieweit dies eine Rolle spielt, nachdem jemand eine Einrichtung rund 25 Jahre geleitet hat, konnte nicht beantwortet werden.

Es gibt gewisse Parallelen zu Christine und Holger Friedrich: Beide waren ebenfalls seit Jahrzehnten auf ihren Posten, hier war es das Stadtmuseum. Und auch sie wollten eigentlich weiter arbeiten, rund um ihr Ausscheiden knirschte es. Noch heute, Holger Friedrich ist seit über einem Jahr nicht mehr Museumsleiter, herrscht bei einigen Sinsheimern Unverständnis über den Personalwechsel. Andere erklären dagegen – meist hinter vorgehaltener Hand – dass der Wechsel schon früher hätte erfolgen müssen.