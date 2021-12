Sinsheim. Corona dominierte das Jahr 2021 erneut: In Krankenhäusern wurde um Leben gekämpft, die Mehrheit kümmerte sich um Impfungen und versuchte, das beste aus den Einschränkungen zu machen. Corona-bedingt und zum Leidwesen der meisten Sinsheimer war Dr. Bodo Schiffmann erneut einer der bekanntesten Personen der Stadt. Mittlerweile ist es ruhiger um ihm geworden, die Praxisräume wurden ihm gekündigt.

Doch auch abseits von Corona ereignete sich eine ganze Menge: Der Mord an dem 13-jährigen Sinan T. durch einen 14-Jährigen sorgte im Februar für Bestürzung und Wut, weit über Sinsheim-Eschelbach hinaus. Neun Jahre Haft lautete das Urteil des Heidelberger Landgerichts im Dezember. Die Verteidigung ging in Berufung. Im April waren zudem zwei Frauen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden: Nach Auffassung des Gerichts hatten sie im Mai 2020 in Angelbachtal versucht, den Ex-Partner einer der Frauen umzubringen.

Spektakuläre Unfälle und tragische Unglücke gab es auch: Ein 21-Jähriger war Ende Oktober nach einem Überholmanöver mit einem starken Motorrad am Dührener Ortsausgang ins Heck eines Traktors gekracht und war auf der Stelle tot. Der Unfallort wurde zum Treffpunkt vieler junger Menschen, die ihm gedenken. Der Absturz eines Leichtflugzeugs bei Ehrstädt erschütterte viele im November. Der 21-Jährige Pilot hatte wohl seine Fähigkeiten überschätzt und war daraufhin in eine Stresssituation geraten, die tödlich endete. Ebenfalls im November wurden Fotos aus Hoffenheim in ganz Deutschland geklickt: Der Ferrari-Hybrid – ein sogenannter "Erlkönig" – war nachts bei einer Testfahrt im Auftrag von Bosch in die Leitplanke gebrettert. Dem Fahrer ist nichts passiert.

Spektakulär waren auch die Fotos von Bankgebäuden, in denen Täter Geldautomaten gesprengt hatten: In Bonfeld beispielsweise hinterließ die Explosion ein großes Loch in der Fassade. Ein echter Hingucker waren auch die Bilder des Eppinger Gartenschaugeländes, das im Juli unter Wasser stand. Das Großereignis musste Corona-bedingt erneut um ein Jahr verschoben werden. Und auch Dühren stand mal wieder unter Wasser.

Doch das Jahr zeigte auch, dass Katastrophen das Menschliche zum Vorschein bringen und so für gute Nachrichten sorgen können. Nachdem eine Flutwelle im Ahrtal ein immenses Ausmaß der Zerstörung hinterlassen hatte, halfen viele beim Aufräumen und dem Wiederaufbau, sei es aus Sinsheim, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Waibstadt und anderen Orten. Aus der Not eine Tugend machten auch die Mitglieder des Bürgerbusvereins aus Bad Rappenau: Sie fuhren viele, vor allem ältere Menschen zu den Impfzentren und kümmerten sich dabei außerdem um die dafür notwendigen Unterlagen. Neben reichlich Dank gab’s dafür den Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau. Eine überaus positive Geschichte ist auch jene von Lea Eicker: Die 28-Jährige hat in den vergangenen Jahren von Helmstadt-Bargen aus den Aufbau einer Schule, eines Kindergartens und eines Kinderheims in Uganda organisiert. Nun geht sie zwei Jahre in das afrikanische Land, um vor Ort zu helfen.

Manches ging im Jahr 2021 zu Ende, der Krematoriums-Streit zum Beispiel. Fast 13 Jahre dauerte die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen der Stadt Sinsheim und dem Investor, nachdem der Bau von dessen Krematorium in Reihen kurz nach dem Spatenstich gestoppt worden war. Kurz vor Weihnachten war klar: Die Stadt muss dem Investor keinen Schadenersatz zahlen. Für die Afghanen zuende ging die Zeit relativer Freiheit: Nachdem die Taliban im August wieder die Macht im Land übernommen haben, äußerten Landsleute, die im Kraichgau leben, große Bedenken. "Jetzt geht alles wieder rückwärts", sagt Rahime Amiri, die in Waibstadt lebt.

Gar nichts mehr ging teilweise beim Internet. Der BBV-Ausbau in einigen Gemeinden stockte, wieder blieben etliche Gräben lange offen, von Bauarbeitern keine Spur. Mindestens 5000 Anschlüsse im Glasfasernetz von Vodafone waren im November mehr als zwei Tage von Internet, Festnetz-Telefon und Kabelfernsehen abgeschnitten. Die Ursachenforschung geriet zum Verwirrspiel. Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht sprach von "unterirdischer Krisenkommunikation" der Leitungsbetreiber. Diesen zufolge, sollen Bagger- oder Mäharbeiten die Glasfaserleitung getrennt haben.

Tierische Geschichten gab es auch: Dass Kater Emil in Eppingen von einer illegalen Schlagfalle qualvoll getötet wurde, sorgte im Herbst für Entsetzen. Dass Rehkitze auch im Kraichgau per Drohne aufgespürt und gerettet werden, damit sie beim Mähen nicht verletzt oder getötet werden, ist definitiv ein tolles Projekt.