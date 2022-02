Von Tim Kegel

Sinsheim. "Achtung, Manfred steht in der Bruchstraße." Oder: "Manfred wird gerade in Waldangelloch am Ortsausgang in Richtung Weiler aufgebaut." Meldungen wie diese machen oft die Runde in den Blitzer-Gruppen bei Sozialen Netzwerken. Dabei wird vor Geschwindigkeitskontrollen gewarnt. Und "Manfred" ist dabei der Codename für den sogenannten "Enforcement Trailer", den Blitzanhänger im Besitz der Stadt. Seit ziemlich genau einem halben Jahr ist das eigene "Blitzkärrele", wie es auch genannt wird, jetzt im Einsatz.

"Manfred" ist unbestechlich, lauert hinter Büschen und in Hofeinfahrten, rotäugig und mit getarnter Front in Natogrün, damit er nicht sofort erkannt wird. Wird er es doch, ist es oft zu spät: Gekauft wurde der Anhänger im vergangenen Jahr, seit dem 8. September ist er im Einsatz. Der im Amtsdeutsch "semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage" genannte Anhänger hatte bis Jahresende 5764 Geschwindigkeitsüberschreitungen dokumentiert und 2120 Einsatzstunden absolviert. Der Vorteil gegenüber mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen liegt laut Ordnungsamtsleiter Florian Zangl darin, dass das System bis zu zehn Tage lang autark eine 24-Stunden-Überwachung möglich macht. Nicht nur Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch Lkw, deren Fahrer Durchfahrtsverbote missachten, erkennt das Gerät.

Kürzlich wurde "Manfred" wieder im Hof des Rathauses gesichtet: "Zum Aufladen der Akkus", schildert Zangl. Während dieser Zeit hat nur "Manfreds" verzinkte Stahlhülle frei, sie sieht ein bisschen wie ein Tarnkappen-Bomber aus. "Die Kamera lässt sich tauschen", erklärt Zangl. Sie komme dann oft in einer Blitzersäule zum Einsatz. Nicht jede davon ist permanent mit Kameras bestückt. Doch steht "Manfred" am Straßenrand, ist das System immer aktiv.

Dass der Blitzer polarisiert, ist Zangl klar. Die Kommentare in Richtung Rathaus reichten von "Angeboten, den Blitzer in privaten Hofeinfahrten aufzustellen" bis hin zum Vorwurf, man betreibe "Abzocke oder Wegelagerei".

Die häufigen Einsatzorte haben laut Zangl eindeutige Hintergründe: In Hoffenheim in der Sinsheimer und Zuzenhäuser Straße gebe es "massive Bürgerbeschwerden" über Lärmbelästigung und Raser. Die Landesstraße L550 zwischen Sinsheim und Weiler sei oft Schauplatz schwerer Unfälle. In der Sinsheimer Hauptstraße gebe es ebenfalls Beschwerden über Raser, Poser und das Ignorieren des Lkw-Durchfahrtsverbots. Verärgerte Bürger sorgten auch dafür, dass "Manfred" sich immer mal wieder in der Ehrstädter Schlossstraße oder der Hilsbacher Markt- und Kraichgaustraße blicken lässt. Baustellen-Umleitungen entlang von Kindergärten oder durch Wohngebiete, wie zurzeit in der Angelbachtaler Schul- und Industriestraße, sind weitere Einsatzorte.

Der Anhänger samt Technik hat rund 150.000 Euro gekostet. Macht man die Gegenrechnung auf, geht Zangl davon aus, dass sich die Ausgabe in einem Zeitraum zwischen einem Jahr und 18 Monaten amortisiert: 90 Prozent der geblitzten Fahrzeuge wurden übrigens im Verwarnungsbereich gemessen, sind also maximal 20 Kilometer pro Stunde zu schnell. Der Rest davon lag darüber und somit im Bußgeldbereich.

Dass manche "Manfred" gar nicht mögen, versteht sich. In Heilbronn habe es Versuche gegeben, eins der Geräte in die Luft zu jagen, indem man versuchte, die fast unzerstörbare Panzerung mittels Untergrabung und eines Böllers "von unten zu knacken", berichtet Zangl. Harmloser wirken dagegen die drei Attacken in Sinsheim, zweimal mit löslicher Farbe, einmal mithilfe eines übers Kameraloch geklebten Kartons.

Doch die Frage aller Fragen zu "Manfred" ist doch die, wieso er überhaupt so heißt? Und warum sogar das Ordnungsamt und weite Teile der Rathaus-Belegschaft bis hin zu Oberbürgermeister Jörg Albrecht den Blitzer inzwischen so nennen? Die Legende besagt, dass er einst in Sozialen Netzwerken so getauft wurde. Durchaus liebevoll und in Anlehnung an einen früheren Ordnungsamtsmitarbeiter, den viele kennen, der als "Stadtsheriff" durchaus wohlgelitten war – und mit Vornamen Manfred heißt. "Kann sein, kann aber auch nicht sein", heißt es im Ordnungsamt – dort kennt man die Geschichte, kann sie aber weder bestätigen noch widerlegen. Dass "Manfred" – und wo er gerade steht – sich in Sozialen Medien herumsprechen, ist für Zangl kein Problem, wie er sagt: "Publicity ist okay." Ob geblitzt oder ausgeplaudert: Es werde angepasst gefahren, "und das wollen wir".