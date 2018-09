Sinsheim/Angelbachtal. (pol/rl) Schwer verletzt wurde ein 29-jähriger Motorrad-Fahrer bei einem Unfall zwischen Waldangelloch und Michelfeld am Sonntagnachmittag

Eine 56-jährige VW Passat-Fahrerin war auf der Michelfelder Straße in Richtung Michelfeld unterwegs. Als sich vor ihr der Verkehr staute und sie anhalten musste, entschloss sich die Fahrerin zu wenden. Sie bog aus der Kolonne der wartenden Fahrzeuge nach links in einen Feldweg ein. Dabei übersah sie einen 29-jährigen Motorradfahrer, der in diesem Moment langsam an der Fahrzeugkolonne vorbeifuhr.

Beim Zusammenstoß mit dem Passat stützte der Biker und verletzte sich am Rücken, weshalb er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. An dem Passat der unverletzt gebliebenen 56-Jährigen und am Motorrad entstand 6000 Euro Sachschaden.