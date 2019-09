Von Tim Kegel

Sinsheim-Waldangelloch. Es ist laut an diesem Freitagabend in der Waldangellocher Straße "Am Hasenpfad". Fünf Leute aus dem Wohngebiet sitzen am Tisch auf der Veranda von Ulrich Scholl. Kurz nach 18 Uhr herrscht reger Verkehr. Autos im Sekundentakt, mehrere Lkw, Motorräder. Ein Nebeneffekt der Sanierung der Ortsdurchfahrt, dem die Gruppe nun den Kampf angesagt hat.

Und Ulrich Scholl, beruflich in der IT-Branche tätig, wie auch seine Kollegen und Mitstreiter Theo Theiß und Marco Kießling kämpfen wie Profis. Beim "Press Briefing" - so nennen sie es - präsentieren sie "eine Petition, die 70 Prozent der Haushalte im Hasenpfad unterschrieben" hätten, als Adressat wird Oberbürgermeister Jörg Albrecht genannt. Im Begleitschreiben ist von "regelmäßig überhöhten Geschwindigkeiten" die Rede, von "extrem hohem Verkehrsaufkommen" mit "7000 plus" Fahrzeugen pro Tag, von "kritischen und engen Kurven bei Zweirichtungsverkehr". Eine private Lkw-Zählung sei auf mehr als 50 Fahrzeuge gekommen, darunter "etliche 40-Tonner".

Der Hasenpfad liegt an einem Hang, es gibt unübersichtliche Kuppen, Zufahrten und viele, teils enge Kurven hinter Hecken und hohen Mauern; Richtung Altort werden einige Gehwege sehr schmal. Die "neun kleinen Kinder", die im Viertel leben, seien beim Spielen oder auf dem Weg zur Schule und zu Freunden in Lebensgefahr. Die von der Stadt Sinsheim getroffenen Maßnahmen reichten nicht aus, seien ineffizient oder verschlimmerten die Lage noch, etwa weil ein beidseitiges Halteverbot ein "ungehindertes Durchrasen" mit sich bringe.

So ziemlich jede vom Ordnungsamt getroffene Maßnahme nehmen Scholl, Theiß und ihre Mitstreiter auseinander: In einer Kurve aufgestellte Barken wurden "regelmäßig von Lkw plattgefahren"; aufgebaute Geschwindigkeitsanzeiger motivierten "eher noch zum Schnellfahren". Und die "genau eine Geschwindigkeitskontrolle", die laut der Gruppe stattgefunden habe, sei "zwischen 14 und 17 Uhr" erfolgt - für Scholl zu einer Zeit des "Low Peak Traffic", mit eher unterdurchschnittlichem Verkehr. Erfahrungen zeigen jedoch, dass oft gerade dann zu schnell gefahren wird.

Die Gruppe sagt, dass man auf eine "offene und kooperative Zusammenarbeit mit der Verwaltung Wert" lege, die es phasenweise auch gegeben hätte. Auch wisse man "von der Notwendigkeit der Sanierung der Ortsdurchfahrt" und dass "der Verkehr hier durch" müsse. "Entsetzt" hätten Scholl, Theiß und Kiesling dann die Ereignisse bei der Waldangellocher Kirchweih: In der Kerwe-Rede habe es geheißen, der Hasenpfad habe nun "einen eigenen Vollzugsbeamten"; OB Albrecht sei ein Geschenkkorb überreicht worden - "als Entschädigung für den Aufwand mit den Hasenpfad-Anwohnern". "Spott und Hohn" nennt Scholl das. Nun warte man auf einen Termin mit Verwaltungsspitze und Ordnungsamt sowie "eine formale Antwort mit sachlicher Begründung zur Petition".

"Wir nehmen alle Probleme ernst", sagt OB Albrecht und verweist in Fragen zur Verkehrspraxis auf seine Planer. Im Hasenpfad, sagt Albrecht, "fürchte ich, dass alles Machbare schon getan wurde".

Im Ordnungsamt der Stadt Sinsheim sitzt Ralf Mörch. Seine Tätigkeit als Baustellenplaner bei der Ordnungsbehörde beschreibt Mörch als "einen Job, den man wollen muss", da man "quasi immer im Feuer" sitze. Die Umleitungen der Hauptstraßen-Sanierung, jene im Wiesental und am Ilvesbach sowie künftig der Bau des Kaufland-Kreisverkehrs in der Neulandstraße sind weitere Großprojekte auf Mörchs Tisch. Was die Waldangellocher Umleitung betrifft, glaubt auch Mörch, dass von Rathausseite "das Möglichste unternommen" werde. An der Schule habe die Polizei über sichere Schulwege und richtiges Verhalten informiert, die Schulleiterin lebe selbst im Wohngebiet beim Hasenpfad. Man habe Anregungen von Bürgerseite aufgegriffen und arbeite "mit mobilen Blitzgeräten". Ein Baustellen-Kümmerer sei für Waldangelloch zuständig.

Man wisse um die Probleme der Umleitung einer Landesstraße durch ein Wohngebiet. Allerdings hält Mörch einige Forderungen von Anwohnern für "nicht praktikabel", darunter die Umleitung über den Hasenpfad in nur eine Richtung. Teile des Verkehrs müssten dann über die Götzenbergstraße fließen, die jedoch zum Teil "aus einem engen Anliegerweg" bestehe, der für Durchgangsverkehr nur unzureichend befestigt sei. Eine Vollsperrung Waldangellochs für den kompletten Durchgangsverkehr, wie von der Gruppe als äußerste Maßnahme gefordert, hält Mörch für nicht umsetzbar. Er korrigiert die in der Petition genannte Zahl von 7000 Fahrzeugen auf "etwa 800 am Tag", da Teile des Verkehrs das gesperrte Waldangelloch auch wegen großräumiger Umleitungen nicht erreichen. Die Beschwerden aus dem Hasenpfad, lässt Mörch durchblicken, seien "durchaus zeit- und personalintensiv" und sowohl gegenüber Anwohnern weiterer Baustellen wie auch jenen der Waldangellocher Ortsdurchfahrt schwierig zu rechtfertigen. Deren Sanierung sei "ein dringender Wunsch einer Mehrheit im Ort" gewesen.

Scholl, Theiß, Kießling und ihre Nachbarn behalten die Umleitung weiter im Auge. In den Google-Karten sei die Sperrung Waldangellochs kürzlich entfernt worden, sagt Scholl und fragt "warum dies nicht für die gesamte Umleitungszeit so bleiben" könne. "So viel Zeit und Geld", sagt er, "kann das ja nicht kosten."