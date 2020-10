Von Tim Kegel

Sinsheim/Waibstadt/Kraichgau. Es wird ernst. Und zwar schneller als viele dachten, als das Bauvorhaben vor genau einem Jahr schon einmal Thema war. Die Waidbachtalbrücke wird umfassend saniert. Die Arbeiten an einer der wichtigsten Verkehrsachsen rund um Sinsheim beginnen am kommenden Montag und dauern bis zu eineinhalb Monate. Die Tragweite der Maßnahme ist immens – auch weil die Brücke über Teile der nordwestlichen Sinsheimer Innenstadt nach Angaben der Planer für den Zeitraum von fünf Wochen voll gesperrt werden muss.

Über die Waidbachtalbrücke verläuft die Bundesstraße B292 als schnelle Verbindung des Kraichgaus zur Brunnenregion und zum Odenwald. Die Brücke dient der Umfahrung von Sinsheim im Norden, aus den Großräumen Bruchsal, Heilbronn, Mosbach und Heidelberg. Zur Einordnung: Knapp 14.000 Fahrzeuge kamen im Jahr 2019 nach Angaben des Landesverkehrsministeriums täglich über die Brücke; rund 20.000 Fahrzeuge wurden kurz vor dem Bauwerk, auf der B292 auf Höhe der Kreismülldeponie, gezählt. Die Brückensperrung dürfte sich stark auf den innerstädtischen Verkehr in Sinsheim auswirken, vor allem auf die Stadtein- und -ausfahrt in der Dührener Straße: Auch hier sind täglich rund 20.000 Fahrzeuge unterwegs.

Zur Entzerrung der Lage soll nun bereits bei Mosbach, Bad Rappenau und Neckarbischofsheim auf die Sperrung hingewiesen werden. Der Verkehr wird in beiden Richtungen großräumig über Hoffenheim, Zuzenhausen, Eschelbronn, Neidenstein und Waibstadt umgeleitet.

Interne Quellen sprechen von einer Vollsperrung schon ab 16. November. Das für die Planung zuständige Baureferat Nord des Regierungspräsidiums sagt in einer Meldung, der genaue Zeitpunkt der Vollsperrung sei vom Arbeitsfortschritt des ersten Bauabschnitts abhängig und "noch nicht abschließend festgelegt".

Vorher werden ab kommendem Montag Vorbereitungen für die Hauptmaßnahme unterhalb der Brücke im Bereich der Brücken-Enden erledigt. Der Verkehr ist hiervon lediglich auf der Abfahrt der Bundesstraße 292 nach Sinsheim betroffen. Dort wird die Fahrbahn auf drei Meter verengt, außerdem gibt es eine Tempo-50-Regelung.

Die Hauptarbeiten, für die auch die Vollsperrung notwendig wird, sind der Austausch der Fahrbahnübergänge und die Erneuerung der Fahrbahndecke der Waidbachtalbrücke. Solche Übergangskonstruktionen dienen dazu, Verformungen und Bewegungen der Brücke aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Die Verschleißteile sind "während der Nutzungsdauer einer Brücke auszutauschen", heißt es bei der Behörde. Die Kosten für die Arbeiten betragen rund 600.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Das Bauwerk kann auch während der Sanierung unterfahren werden, hieß es auf Nachfrage, auch wenn dessen Zustand schlecht sei. In der offiziellen Klassifizierung, die den Brücken im Land Zustandsnoten von 1,0 bis 4,0 zuordnet, lag die Waidbachtalbrücke im Jahr 2015 bei einem Zustand von 2,5 bis 2,9. Dies geht aus einer Anfrage der damaligen Grünen-Fraktion an die Bundesregierung hervor. Der Zustand, hieß es damals, sei aber "ausreichend". Seither wurden – im Oktober vergangenen Jahres – Schweißarbeiten an den Brückenlagern erledigt.

Eine kurze Vollsperrung ist übrigens schon für Montag, 19. Oktober, vorgesehen. Zur Baustelleneinrichtung ist die Brücke von 20 bis 23 Uhr gesperrt.