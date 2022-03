Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern die aktuellen Kampfhandlungen in der Ukraine daran, dass die bis dato längste Friedensperiode der deutschen Geschichte leicht in Gefahr geraten kann. In früherer Zeit kämpfte praktisch immer irgendwo irgendwer gegen irgendwen. So auch während des Dreißigjährigen Krieges der Jahre 1618 bis 1648, als unter anderem auch der damals noch unabhängige Stadtteil Hilsbach von feindlichen Truppen gestürmt wurde. Dieses einschneidende Ereignis innerhalb der Geschichte des Stadtteils jährt sich in diesem Frühjahr zum 400. Mal.

Heimatkundler Reinhold Eggensperger hat die Geschehnisse untersucht. Ihm zufolge kann die Erstürmung aufgrund unterschiedlicher Quellenangaben nicht mit Sicherheit auf einen bestimmten Tag festgelegt werden: "Der Vorsitzende der Freunde des Lerchennestes, Hans-Ingo Appenzeller, schreibt vom 26. April 1622. In der Hilsbacher Ortschronik von Franz Gehrig ist es der 28. April, während Leopold Feigenbutz’ Buch "Der Kraichgau und seine Orte" den 22. April 1622 als Tag der Erstürmung nennt", sagt Eggensperger. Feigenbutz – er lebte von 1827 bis 1904 – war Heimatforscher und ehemals Lehrer im Oberderdinger Ortsteil Flehingen. In seinem erstmals 1878 erschienenen Buch zählt er 169 Hilsbacher Männer auf, die selbst oder deren Bedienstete "niedergehauen", also erschlagen, oder "am Leben erhalten" wurden.

Wie es zu diesem Gemetzel kommen konnte, berichtete 1979 Franz Gehrig in der "Chronik der höchstgelegenen Stadt im Kraichgau": "An diesem Donnerstag vor dem Sonntag vor Lätare erschien der bayrische Oberst Schmidt von Wellinghausen mit seinem Regiment zu Fuß ohne Geschütze vor dem befestigten Hilsbach", heißt es dort. Die Angreifer versuchten zunächst "mittags zwischen 11 und 12 Uhr eine gewaltsame Mauer-Ersteigung. Die Hilsbacher Bürgerwehr unter ihrem Leutnant Konrad Diemar schlug den Angriff ab", berichtet Gehrig weiter. "Ein speyrischer Untertan, der in Hilsbach Zuflucht gesucht hatte, verriet den Angreifern ein Kellerloch in der Stadtmauer in einem Haus beim unteren Tor", löst er das alte Rätsel auf, wie es den Bayern letztendlich gelungen ist, die teilweise noch heute erhaltene Stadtmauer anderweitig zu überwinden. Selbst das Kellerloch von damals existiert bis heute. Es befindet sich in der Mettengasse an der Rückseite eines später errichteten Wohnhauses.

Da hindurch waren damals rund 200 Landsknechte unbemerkt in die Stadt gelangt, "während auf der entgegengesetzten Seite des Städtleins nochmals angegriffen wurde", schreibt Gehrig. Die Eingedrungenen öffneten derweil das untere Tor von innen: "Erbost durch den Widerstand und die eigenen Verluste, hausten sie unmenschlich", heißt es in Hilsbachs Ortschronik über die Landsknechte.

"Wo sind die vielen Leute hingekommen?", fragt sich Eggensperger, während er in der Verwaltungsstelle Auszüge der Bücher kopieren lässt. Sachbearbeiter Marcus Fischer von der Ortsverwaltung weiß nichts über den Verbleib jener Todesopfer. Gleiches gilt für Harald Klein, der sich ebenfalls bemüht hatte, weitere Versatzstücke zum traurigen Jubiläum beizutragen.

Der Rentner, der vom Junghof stammt, aber seit 40 Jahren in Sinsheim-Mitte lebt, stuft das damalige Massaker als Massen- oder gar Völkermord ein. Die Heimatkundler sind sich ziemlich einig: Nicht nur aus den unzähligen Opfern, die der Dreißigjährige Krieg vor rund 400 Jahren forderte, hat die Menschheit offensichtlich bis heute kaum gelernt. Stattdessen scheint sie Talent darin zu haben, immer und immer wieder die gleichen Fehler zu begehen. Zu unser aller Leidwesen.