Sinsheim. (tk) Telefon-Festnetz, Kabelfernsehen, Internet – es geht nichts mehr: Rund 4200 Anschlüsse im Gebiet der Großen Kreisstadt Sinsheim sind zurzeit von einer Großstörung des Anbieters Vodafone betroffen. Dies bestätigte ein Konzernsprecher auf Anfrage der RNZ. Nach der Ursache des Fehlers werde momentan gesucht.

Zahlreiche Anrufer hatten zuvor von massiven Problemen seit Dienstagvormittag berichtet, darunter Anwender im Homeoffice. Und schon am Montag hatte es Störungen im Stadtteil Dühren gegeben, als deren Ursache vom Konzern bis zuletzt sogenannte "Rücklaufstörer" genannt wurden – veraltete, defekte oder illegal betriebene Geräte im Nachbarschaftsumfeld der Anschlüsse.

Inzwischen gilt als gesichert, dass es sich um jene nicht als Ursache für eine Störung des jetzigen Ausmaß handeln kann. Unterdessen haben Kunden des Anbieters im Stadtteil Rohrbach von einem Totalausfall des Kabelfernsehens seit über zehn Tagen berichtet.

Bereits am 17. November waren Vodafone-Kunden in zahlreichen Kraichgau-Orten von einer größeren Störung betroffen, darunter knapp 500 Haushalte in Sinsheim-Dühren.