Von Sabina Stoppel

Sinsheim. Den meisten Menschen läuft ein Schauer über den Rücken, wenn sie das Wort "Zahnarzt" hören. Noch schlimmer verhält es sich wohl, wenn in diesem Zusammenhang noch der Zusatz "Chirurgie" folgt. Oft ist die Panik der Patienten nicht an die Größe des Eingriffs geknüpft und schlecht einschätzbar. Doch was kann man tun, damit man dem Gegenüber die Angst vor einer Behandlung nimmt? "Als Erstes versucht man natürlich, beruhigend auf den Patienten einzureden. Sollte dies nicht helfen, greift man auf Medikamente zurück, die entspannen sollen. Die letzte Stufe wäre dann die Vollnarkose. Diese wird von den gesetzlichen Krankenkassen bei größeren Zahnsanierungen oder der Entfernung von Weisheitszähnen bezahlt, wenn sie zum Beispiel wegen Angst notwendig ist. Der Hausarzt muss dies nur bestätigen", erklärt Dr. Bert Burke.

Er und sein Kollege Dr. Johannes Klein führen seit 15 Jahren eine Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, kurz MKG, in Sinsheim. Bei dem Rundgang durch die Praxisräume fällt auf, dass die Ausstattung anders ist als bei einem reinen Zahnarzt. Hier werden hauptsächlich operative Eingriffe ambulant vorgenommen. Die Stühle sind beweglicher und können in alle Richtungen gedreht und geneigt werden. So könne man auf andere Erkrankungen der Patienten eingehen und habe die optimale Position für die Behandlung. Es fehlen die typischen Speibecken. Diese seien unhygienischer und das Spucken rege Blutungen an, sagt Klein.

Die häufigsten Eingriffe sind das Einsetzen von Implantaten, Wurzelspitzenresektionen und die Entfernung von Weisheitszähnen. Auch Mundschleimhautveränderungen und andere Mund-, Kiefer- und Gesichtserkrankungen werden behandelt. Bei vielen Prozessen sei man routiniert. Vier Weisheitszähne beispielsweise entferne man je nach Komplexität der Zähne und des Kiefers in 20 Minuten, erläutert Burke.

Aufgrund der vielen Pflegeheime in der Umgebung habe man auch vermehrt ältere Patienten oder welche mit Behinderung. Diese würden sich meist nur unter Narkose gut behandeln lassen, da ihnen das Stillhalten schwerfalle, sagt Klein. Was die Hygiene anbelangt, arbeite man mit einem Boxensystem. Je nach Eingriffsart bekommt der Patient eine Box zugewiesen, in der alles Nötige enthalten ist. Nach der Behandlung kann dann alles gereinigt und desinfiziert werden. Bei Wunden am Gaumen kommt eine Verbandsplatte, das "Pflaster für den Mund", zum Einsatz.

In einem weiteren Raum befindet sich ein Röntgengerät, das auch 3D-Aufnahmen ermöglicht. Vergleichbar sei es mit einem Computertomografen, jedoch mit geringerer Strahlung, erklärt Burke. Die Bilder, die mit Hilfe des 100.000-Euro-Geräts entstehen, seien sehr nah an der Realität. "Die Technik ist sehr weit. Man ist schon in der Lage, virtuell Eingriffe vorplanen zu können", schwärmt Klein. Behandelt wird nur nach Überweisung. Die Praxis arbeitet mit vielen Zahnärzten aus der Region zusammen.

Das Team besteht aus vier ausgelernten Helferinnen und einer Auszubildenden. Das seien alles "Eigengewächse", sagt Burke. Es sei wichtig, Mitarbeiter zu haben, die sich in der Praxis und dem Gebiet auskennen, denn in Deutschland gäbe es nur wenige MKG-Praxen. Die Ausbildung ist lang. Man muss sowohl Zahn- als auch Allgemeinmedizin studieren. Danach ist man "nur" Arzt und Zahnarzt. Es muss eine Facharztausbildung folgen.

Die Ärzte erleben auch immer wieder etwas Neues: Ein blinder Patient kam mit seinem Begleithund zum Termin und Klein hatte nur eine Frage: "Beißt er mich, wenn der Patient während der Behandlung komische Bewegungen macht?"

Die Patienten hier seien praktisch veranlagt. "Ich erkläre ihnen dann auch gern, wie ein Implantat funktioniert. Das ist vergleichbar mit Schreinern oder anderem Handwerk. Das wird hier verstanden. In Heidelberg hat man eher Probleme. Die Leute dort denken zu theoretisch", sagt Klein und lacht.