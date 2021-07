Ja, es gibt sie noch, die Kultur und die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles. Am Samstagvormittag überraschten sie mit ihrer Straßenmusik in der Innenstadt. Foto: Christiane Barth

Sinsheim. (cba) Da wurde die Bahnhofstraße zum Konzertsaal, avancierten die Passanten auf dem Karlsplatz und die Wochenmarkteinkäufer auf dem Burgplatz zum Publikum. Erwin Schaffer und sein Vokalensemble verließen auch diese Bühne nicht sang- und klanglos, sondern mit viel Applaus und glücklichen Gesichtern. "Es tut so gut, mal wieder vor Publikum singen zu dürfen", meint Sänger Robert Münster, als der Chor gerade von der Bahnhofstraße auf den Karlsplatz umgezogen ist.

Die Aktion am späten Samstagvormittag war vorschriftsmäßig organisiert, vom Ordnungsamt genehmigt, aber nicht in großem Stil angekündigt worden. Denn der Chor wollte die Spontaneität zum Prinzip erheben, das Wesen der Straßenmusik ganz umsetzen und allzu großes Publikum vermeiden, der Corona-Bestimmungen wegen. Die rund 30 Sänger standen auf Abstand.

"Wir wollten zeigen, dass es uns noch gibt", sagt der Musikalische Leiter Erwin Schaffer, bevor er sein Keyboard packt, die Noten unter den Arm klemmt und mit dem Chor zur nächsten "Bühne" weiterzieht. Und auch er betont, wie wichtig für den Chor die Interaktion mit dem Publikum ist. Lange habe man das vermisst. Dies ist der erste öffentliche Auftritt seit September 2020. Und das Gefühl als Straßenmusiker? "Es ist alles etwas lockerer und entspannter", meint Schaffer.

"Wonderful world" von Sam Cooke aus den 1960-ern vor der Filiale einer Bekleidungskette und ein Lied, damals aus der Kehle der legendären Audrey Hepburn bei "Breakfast at Tiffanys", vor einem Kaufhaus am Karlsplatz. Wieder mal "richtig Kultur erleben", verkündet Schaffer unterm Banner, das die Mitglieder des Vokalensembles immer mal wieder hochhalten: "Kultur? Ja, bitte!" steht darauf. Mit einem weiteren Banner wird für das Konzert am 2. Oktober in der Dr.-Sieber-Halle geworben. Darauf bereiten sich die Sängerinnen und Sänger momentan intensiv vor. Falls Corona dies wieder vereiteln sollte, wäre das ein herber Rückschlag für den Chor, gesteht Schaffer.

Was dem Musikalischen Leiter jedoch noch größere Bedenken bereitet: "Das Konzert darf zwar wahrscheinlich stattfinden, möglicherweise mit kleinem Publikum, aber wenn auch der Chor die Abstände einhalten muss, dann ist das fast nicht machbar." Für dieses Projekt besteht er aus 55 Mitgliedern, das Orchester aus 40 Musikern – zu viel wahrscheinlich für die Dr.-Sieber-Halle, wenn die Abstandsregelungen in die Breite zwingen. Und fast ein Ding der Unmöglichkeit für den Musikalischen Leiter, in diesem Weitwinkelformat zu dirigieren.

Man müsste sich dann zudem "viel mehr auf sich selbst verlassen", erklärt Münster. "Es ist ein großer Unterschied, ob man schön zusammenstehen kann oder den Abstand einhalten muss." Denn das Hören der Sänger verändere sich damit entscheidend. Geprobt wird trotz allem regelmäßig. "Erst im Freien auf dem Gelände des Wilhelmi-Gymnasiums. Seit es die Inzidenzen erlauben, auch wieder im Musiksaal", teilt die Vereinsvorsitzende Margarete Hertel mit.

Mit dem "Bühnen-Hopping" in der Innenstadt sang sich der Chor schon mal warm. "Und wir wollen uns so auch wieder in Erinnerung bringen", unterstreicht Schaffer eine weitere Motivation für diese Aktion, die von freundlichem und auch etwas überraschtem Zuspruch der Passanten begleitet wurde. Wenn die Wochenendeinkäufe vom vielstimmigen "Kein schöner Land in dieser Zeit", von volkstümlichen und modernen Liedern, begleitet werden, kommt der Shopping-Parcours zum Stopp, bleibt man stehen und lauscht, genießt und erinnert sich. Da war doch noch was: ja, Kultur eben.