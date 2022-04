Von Christian Beck

Sinsheim. "Wir erwarten eine normale Saison ohne Einschränkungen", sagt Freibadleiter Fabian Zimmer. Und um nach zwei Jahren, die von Corona-Einschränkungen geprägt waren, mit etwas Besonderem einzusteigen, werden mehrere Sportkurse im Freibad angeboten: Aqua-Fitness, Wassergymnastik, Schwimmkurse für Kinder, Aqua-Jogging und ein Triathlon-Kurs sind vorgesehen, Interessierte können sich nach Ostern bei der Volkshochschule anmelden.

Die Triathlon-Idee kam von Baudezernentin Katharina Scherhag, die selbst gerne schwimmt, Fahrrad fährt und läuft. Doch in Sinsheim gebe es kein Angebot, den Sport in der Gruppe zu betreiben. Deshalb hat sie Katja Schumacher, zweifache Deutsche Triathlon-Meisterin, Ironman-Teilnehmerin und Inhaberin der Triathlonakademie in Heidelberg, für einen Kurs gewonnen. Im Freibad gibt sie zwei Schwimmkurse, vor allem geht es dabei um die richtige Technik. Im Helmut-Gmelin-Stadion wird gelaufen und von dort aus mit dem Rad gestartet. Und auch die "vierte Disziplin", nämlich die (schnellen) Wechsel zwischen den einzelnen Sportarten, soll geübt werden.

Los geht’s Mitte Juni. Als Ziel und Motivation ist am Ende des sechswöchigen Kurses ein Triathlon mit vergleichsweise kurzen Distanzen vorgesehen. "Triathlon ist ein ausgeglichener Sport, man trainiert den ganzen Körper", berichtet Schumacher. "Und er ist sehr herausfordernd", ergänzt Jürgen Appel aus Dühren, der bei Schumacher trainiert. Interessierte brauchen ein paar Laufschuhe, Badekleidung, einen Helm und ein Fahrrad – es muss kein Rennrad sein, betont Schumacher.

Mehrere Aquafitness-Kurse am Samstagvormittag bietet VHS-Dozentin Gulfira Stemper ab Mai an. Eine dreiviertel Stunde wird bei ihr zu Musik trainiert. Der Widerstand des Wassers intensiviere das Training, gleichzeitig sei es gelenkschonend, erklärt sie. Einen Pilates-Kurs mit Yoga in den frühen Morgenstunden wird es ebenfalls im Freibad geben. "Aqua-Jogging ist in Planung", berichtet VHS-Leiterin Lena Nickel. Und zwei Mal pro Woche wird vormittags kostenfrei Wassergymnastik angeboten, teilt Zimmer mit.

Für einige Eltern von Interesse dürften die Schwimmkurse sein: In den Pfingstferien wird ein fünftägiger Kinderschwimmkurs angeboten. Corona-bedingt waren in den vergangenen zwei Jahren viele Schwimmkurse ausgefallen, mehrfach wurde davor gewarnt, dass mehrere Jahrgänge nicht schwimmen können, wenn nichts dagegen unternommen wird. Nach wie vor suchten Eltern händeringend nach Schwimmkursen für ihre Kinder, berichtet Nickel. "Wir sind froh, dass wir diesen Kurs nun zusätzlich anbieten können."

Was das Freibad selbst angeht, freut sich Zimmer auf viele Gäste. Der Online-Ticketverkauf werde weiterhin angeboten, Besucher dürfen aber auch wieder ganz spontan kommen. Geöffnet wird am 1. Mai, momentan laufen die Vorbereitungen: Das Grün ist schon getrimmt, bald werden die Mülleimer aufgestellt. Das Schwimmerbecken wird mit Wasser gefüllt, kommende Woche werde das Chlor beigemischt. "Dann entsteht die schöne blaue Farbe", erklärt Zimmer.