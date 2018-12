Sinsheim. (pol/rl) Zu einem Überfall an der Unterführung "Duttengäßchen" in der Nähe des Sinsheimer Bahnhofs kam es am Freitagnachtmittag. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 14.15 Uhr war ein 19-Jähriger vom Bahnhof über das Duttengäßchen in Richtung Hauptstraße unterwegs, als ihm im Bereich des Tunnels der Geldbeutel aus der Hosentasche fiel. Hinter ihm liefen zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Einer davon hob den Geldbeutel schnell auf, nahm mehrere Hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel, steckte das Geld weg.

Der 19-Jährige hatte zwischenzeitlich bemerkt, dass er seinen Geldbeutel verloren hatte. Als er sich umsah bemerkte er auch, dass sich Jugendliche gerade selbst bedient hatte.

Als der Dieb flüchten wollte, hielt der 19-Jährige ihn fest. Der Begleiter stieß den 19-Jährigen nun weg und forderte ihn auf, seinen Kumpel loszulassen. Als der 19-Jährige zudem bedroht wurde, ließ er die beiden Jugendlichen laufen.

Das Polizeirevier Sinsheim konnte später die beiden Jugendlichen ermitteln und sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter der Rufnummer 07261/6900 melden.