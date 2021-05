Von Tim Kegel

Sinsheim. Röhrchen auf, Stäbchen auspacken, unter der Zunge drehen und gut nass machen. Ins Röhrchen stecken, abknicken, Deckel zu, schütteln. Umdrehen, vier Tropfen auf ein Messstäbchen träufeln. Zwei Minuten warten. Ergebnis ablesen. Das war’s. Kein Kitzeln, kein Nies-, Tränen-, Würge- oder sonstiger Reiz. Höchstens unangenehme Vorahnungen von Quarantäne, Stress und Atemnot – bis hoffentlich "C" erscheint. "C" für "Control", was so viel heißt wie "negativ". So funktioniert ein sogenannter "Lollipop"-Schnelltest auf das Sars-CoV 2-Virus.

Tommy Schleh ist von dem Produkt restlos überzeugt. "Die absolute Erleichterung", sagt der Sinsheimer, "gerade auch für Kinder". Die Erfahrung, die Schleh bei konventionellen Corona-Schnelltests mit vorderem Nasenabstrich gemacht hat, ist die von Hunderttausenden: "Keiner macht das gern." Selbst dann nicht, wenn man "nur" 2,5 Zentimeter tief in die Nase müsse.

Etliche seiner Kunden seien Eltern, sagt Schleh. Sie berichteten ihm etwa, dass die Stimmung am Morgen im Haus "deutlich entspannter" sei. Von Firmenkunden höre er, dass sich das Personal nun "lieber testet" und sich das Sicherheitsgefühl verbessere – erweckten Tests dieser Art doch den Eindruck, "dass sie idiotensicher sind und man nichts falsch machen" könne. Nicht jede Nase sei immer feucht, schildert Schleh, die Schleimhäute unter der Zunge schon. Hinzu komme, dass ein Abwehrreflex ausbleibe, den es beim Einschieben eines Fremdkörpers in ein Nasenloch geben könne.

Inzwischen verkaufe Schleh – als Musiker und Kopf der Formation "Masterboy" eine Ikone der 90er-Dancefloor-Szene – die Tests zigtausendfach in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. 60 geplante Auftritte bis Japan und Chile hatte er absagen müssen. Recht früh habe Schleh daher seine "Kontakte genutzt", und war zu Beginn der Corona-Krise in den Handel mit Mund-Nasen-Schutz, Schutzanzügen, Handschuhen und schließlich Corona-Tests vieler Hersteller eingestiegen. Abnehmer seien Firmen, Kommunen, Kindertagesstätten und Schulen, aber auch Tankstellen sowie Friseure und neuerdings Testcenter. Erst in diesen Tagen statteten Schleh und seine Geschäftspartnerin Janine Karolus aus Rastatt auch zwei Sinsheimer Haarsalons mit Lollipop-Tests aus, die dort als Wettbewerbsvorteil gesehen würden, "weil sie angenehm sind".

Angenehm ja, aber zuverlässig? Schleh zeigt die Zertifizierung und die Listung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bafam) mit dem spezifischen Zusatz "AT-1008/21".

Die Stadt Sinsheim hat bei Schleh FFP2-Masken geordert. Eher abwartend ist die Verwaltung bei den Lollipop-Tests, obwohl Schleh mit Preisen zwischen 3,50 und fünf Euro pro Test aufwarten und als Großhandel Mengen "zwischen 100 und 100.000 Stück" liefern kann. Ein Preis von sechs Euro pro Test ist auf dem Markt nicht unüblich. Die abwartende Haltung der Verwaltung liege nicht an der Qualität der Tests, die von einem führenden chinesischen Anbieter stammen. Grund der Zurückhaltung seien "gute Erfahrungen und gute Akzeptanz" bei den seit März verwendeten Schnelltests mit kurzem Nasenabstrich. Deren Handhabung sei "gut eingeführt", klappe reibungslos. Zudem sei bei Speicheltests das Risiko einer notwendigen Wiederholung höher, "wenn zuvor Zähne geputzt, gegessen oder getrunken" werde. Zudem sei man in den städtischen Lagern gut bestückt, auch weil Lieferungen der Landesregierung inzwischen an Fahrt aufgenommen hätten: "Was später passiert, muss sich zeigen", heißt es.

Als sinnvoll gilt die sanfte Art des Testens bei den Kleinsten vor dem Besuch der Kindertagesstätte. Einer Gruppe allerdings, der man im Rathaus einen Test am liebsten ersparen und "ohne zusätzliche Verordnung der Politik" gar nicht aktiv werden wolle, selbst wenn man die Option durch die Infektionsschutzverordnung schon länger habe.

Abstrich, spucken, gurgeln oder lutschen: Die Eltern-Handreichungen der "Bafarm", jener staatlichen Stelle, bei der die Testverfahren zertifiziert werden, stellen einzig den Nasen-Abstrich als Verfahren ohne Warnsymbole dar. Bei allen anderen weisen Piktogramme mit roten Kreuzen darauf hin, die Tests nur auf nüchternen Magen anzuwenden. Schlehs Käufer verlangten dennoch "zu 80 Prozent" den Lollipop-Test, und auch an anderen Orten – etwa in Bruchsal – ist die sanfte Methode auf dem Vormarsch.

Exemplarisch für Kindertagesstätten in Sinsheim denkt man über das Thema Kita-Tests am Dührener Bletscherhof: Dort hält man Lollipop-Methode grundsätzlich für "eine sinnvolle Lösung", jedoch nur, "damit sich die älteren Kinder ab fünf Jahren testen können", im Selbsttest und angstfrei. Natürlich teste sich das Personal in engen Abständen. Tests an den Allerkleinsten – wie in manchen Kommunen im Landkreis Heilbronn erforderlich – sieht man eher kritisch: Zum einen sollten die Kleinen – gerade mal etwas über zwei Jahre alt – "gerne und ohne Zwang zu uns kommen", sagt eine Erzieherin. Jeden Morgen ein Stäbchen in Nase oder Mund einzuführen, sei bei Kleinkindern möglicherweise schon für deren Eltern schwierig, fürs Personal zeitlich kaum zu leisten. Dies auch, weil viele Kleine die Situation noch nicht begreifen würden.

Tests für Nasenabstriche halte man allerdings vor, die dann aber Eltern vornehmen müssten – "falls der Wunsch besteht" oder auf Anraten hin, sollte ein Kind Erkältungssymptome zeigen. Auch im katholischen Kindergarten Sankt Jakobus wird dies so gehandhabt. Den Nasenabstrich müssten Eltern übernehmen.

Kein Problem mit Alternativen zum Nasenabstrich hat man auch am Testzentrum der Sinsheimer Hilfsorganisationen an der Badewelt. Dort werden auch Spuktests angeboten. Unter Beachtung der Anwendungsempfehlungen hält man die Tests für sicher, "gerade für Kinder und Personen, denen Nasen-Abstriche zu unangenehm sind".