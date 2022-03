Sinsheim-Hoffenheim. (abc) Nicht erst seit den jüngsten Kraftstoff-Preissteigerungen denken Menschen über die Sinnhaftigkeit eines eigenen Autos nach. Ihnen möchte die Bürger-Energie-Genossenschaft Kraichgau (BEG) mit einem künftigen Carsharing-Projekt mit Elektrofahrzeugen eine Alternative bieten. Bei einem Informationsabend gab das Vorstandsteam jetzt in der Gemeindehalle erste Details bekannt.

Aus Berlin angereist war der Projektleiter des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV), Jonas von Obernitz, der den wenigen Zuhörern den Grundgedanken hinter der genossenschaftlichen E-Mobilität erklärte. An einem Beispiel tat dies dann die Grünen-Stadträtin Anja Fürstenberger, die ein solches Angebot nutzt: "Ich fahre relativ wenig Auto, aber mein Kleinwagen hat mich pro Jahr 3328 Euro gekostet", rechnete sie vor und verschwieg nicht, dass sie nach dem Verkauf ihres eigenen Autos zunächst "ein komisches Gefühl" hatte. "Relativ schnell hat sich so eine gewisse Freiheit eingestellt", sagte Fürstenberger und meinte unter anderem die weggefallene Sorge ums eigene Fahrzeug. "Ich habe ein Carsharing-Angebot, wenn ich ein Auto brauche", nannte sie ihre persönliche Alternative; sie wirbt für die BEG als künftigen Partner vor Ort für das E-Carsharing.

Wie das funktionieren soll, erklärte Dr. Peter Kania: Man biete "aktive Teilhabe der Bürger an der Energie- und Verkehrswende im Kraichgau", umschrieb er Sinn und Zweck des geplanten E-Carsharing-Projektes. Handlungsbedarf bestehe gerade im Verkehr, da dort der Anteil regenerativer Energiequellen mit lediglich sechs Prozent deutlich niedriger sei als bei Strom mit 38 und Wärme mit 14 Prozent. Daher beteilige sich die BEG seit 2018 am E-Mobilitätstag am Technik-Museum. Seit 2019 seien auf dessen Freigelände mehrere Ladestationen eingerichtet worden. Die Genossenschaft ist seit 2020 Mitglied der "Via Nova" und entwickelt das geplante E-Carsharing-Projekt mit dem DGRV. Ziele sind die Etablierung von Carsharing im ländlichen Raum sowie die Vernetzung von Stromerzeugung, Mobilität und deren Angeboten.

Realisiert werden könnte dies über öffentliche Carsharing-Stationen, Wohnquartiere und Wohnprojekte, Ankermieter- und Firmen-Carsharing, Nachbarschaftsautos oder Vollkostenmodelle für Unternehmen oder Kommunen. Zur Umsetzung der einen oder anderen Lösung warb Kania um die Bereitschaft, das Projekt gemeinsam anzugehen, einen Parkplatz an geeigneter Stelle, Ideen zur Umsetzung und Fürsprache im Ort.

Der Parkplatz am Hoffenheimer Bahnhof sei "ideal, um dort ein solches Auto zu positionieren", warb Rolf Geinert, Sinsheims Ex-Oberbürgermeister und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Genossenschaft, der gezielt Bewohner des angrenzenden Neubaugebietes zur Veranstaltung eingeladen hatte. "Wenn erkennbar ist, dass das nicht genutzt wird, werden wir es auch nicht machen können", sagte er eindringlich.

"Ein Auto, das so betrieben wird", gebe es noch nicht, musste Kania auf Nachfrage einräumen. Dies liege auch am frühen Planungsstadium. Auch die Kosten des E-Carsharings stünden noch nicht fest. Überlegt werden laut Kania 2,50 Euro als Grundpreis pro Stunde, zuzüglich einer Nutzungsgebühr pro Kilometer zurückgelegter Fahrstrecke, die im Anschluss an eine Aufnahmegebühr zu entrichten sein würde. Weiter unklar ist, ob das Projekt realisiert werden kann. Die Werbetrommel rühren will die BEG während des E-Mobilitätstags am 29. Mai im Technik-Museum sowie am 25. Juni beim Jubiläums-Bürgerfest auf dem Burgplatz. Wer wollte, konnte am Ende des Abends in einem Elektroauto mitfahren.

Info: Details zum Projekt unter mobilitaet@beg-kraichgau.de