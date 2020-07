Von Christian Beck

Sinsheim. Streit und Prügeleien unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund in der Allee und der Bahnhofstraße hat in den zurückliegenden Wochen einige Sinsheimer beschäftigt. Die RNZ hatte dazu einen größeren Bericht unter dem Titel "Schaukelt sich da etwas hoch?" veröffentlicht. Auch von möglichem Drogenhandel war die Rede. Polizei und Ordnungsamt haben darauf reagiert: Seit vergangener Woche laufen sie mehrmals pro Woche gemeinsam in den Abendstunden Streife in der Innenstadt. Die RNZ begleitete die Gruppe am Dienstagabend.

Plötzlich steht er allen in der Nase, dieser schwere, süße Duft von Marihuana. Sofort drehen die drei Männer und eine Frau die Köpfe, halten Ausschau, wer am Bahnhof einen Joint raucht, obwohl die Streife keine 50 Meter entfernt steht. Ein paar Schritte weiter wird klar: Es ist ein junger Mann, der am Bahnsteig 1 lässig am Geländer lehnt und auf den Zug wartet. Als er den Joint hastig wegwirft, sind die Ordnungshüter schon fast bei ihm. Er gibt schließlich zu, dort "Gras" geraucht zu haben, während eine Ansage aus dem Lautsprecher in mehreren Sprachen darauf aufmerksam macht, dass am Bahnhof nicht geraucht werden darf. Er bekommt eine Anzeige wegen Drogenbesitzes.

Der Bahnhof ist einer der Orte, an denen regelmäßig Streifen nach dem Rechten sehen, erklärt der kommissarische Revierleiter Thorsten Pisot auf Nachfrage. Die Allee und die Fußgängerzone gehören ebenfalls dazu. An der Kreuzung beider Straßen kontrolliert die Streife junge Männer mit Migrationshintergrund. Die Gruppe war in eine andere Richtung gelaufen, als sie die Uniformierten gesehen hatte. Ausweise werden verlangt, die Oberkommissarin telefoniert für mehrere Minuten, sie macht eine Fahndungsabfrage. Weitere junge Männer kommen hinzu, manche machen sich über jene lustig, die kontrolliert werden. "Wie lange dauert es noch?" fragt einer. "Bis wir fertig sind", antwortet ein Hauptkommissar. Mittlerweile sind es etwa zehn junge Männer. Die Stimmung ist etwas angespannt, ein Mann mit orientalischem Aussehen wirft der Polizei Rassismus vor. Eine Gruppe dieser Größe zu kontrollieren, sei zu viert leichter, erklären die Polizisten später.

Doch hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten in der Innenstadt tatsächlich etwas verändert? Gibt es mehr Konflikte, werden Drogen gehandelt? Pisot sagt: eher nein. Die verstärkten Kontrollen hätten bisher nichts Auffälliges ergeben. Zivilfahnder kümmerten sich um den vermeintlichen Drogenhandel. Sie seien auch schon mit einem Hund, der Rauschgift erschnüffelt, in der Allee spazieren gegangen, um Depots ausfindig zu machen. Gefunden wurde bislang nichts.

Eine gewisse Veränderung in der Corona-Krise hat Polizeisprecher Dieter Klumpp festgestellt: Die jungen Männer seien viel häufiger auf öffentlichen Plätzen anzutreffen, auch weil andere Angebote seit Monaten weggefallen sind. Das sei zunächst kein Problem – wohl aber dann, wenn dort Müll hinterlassen wird oder es zu Streitigkeiten kommt.

Doch wo sollen die jungen Männer hin? Diese Frage stellt sich an diesem Abend, als die vier Ordnungshüter die Gruppe, die sie an der Ecke Allee/Bahnhofstraße kontrolliert haben, etwa 45 Minuten später an der Dr.-Sieber-Halle erneut antreffen. Zu lauter Musik tanzen sie auf der Treppe des Hintereingangs. "Werden wir jetzt wieder kontrolliert?", fragt einer von ihnen spitz in Richtung der Polizisten. Werden sie nicht. Sie sollen aber wo anders hingehen. Sie trollen sich in Richtung Elsenzhalle. Einer merkt an: "Wo ist das Problem? Wir wollen doch nur unseren Spaß haben."

Wenig Verständnis beim Thema fehlende Angebote zeigt ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes: "Es gibt so viele Angebote in Sinsheim. Man muss sie nur annehmen." Dazu könne man aber niemand zwingen, erklärt Polizeisprecher Klumpp.

Sinsheim ist nicht groß, dementsprechend kennen die Polizisten jene, die schon mehrfach auffällig geworden sind, "einige davon mit Namen", erzählt der Hauptkommissar. Und auch die weiteren Orte, an denen immer wieder kontrolliert wird, sind kein Geheimnis: Die Unterführung am Duttengässchen, der Burgplatz, die alla-hopp-Anlage sowie die Hauptstraße gehören dazu. Dort sei immer schon kontrolliert worden, betont Pisot. Dass Streifen nun verstärkt in Zusammenarbeit mit dem Gemeindevollzugsdienst unterwegs sind, findet Oberbürgermeister Jörg Albrecht gut. Alle Beteiligten betonen, dass es auch darum geht, dass sich die Sinsheimer sicher fühlen.

Doch wie geht es weiter? Denn auch Klumpp räumt auf Nachfrage ein: "Vier oder fünf Kontrollen reichen nicht. Das muss kontinuierlich weitergeführt werden." Das sei denkbar, aber, wie so oft, auch eine Frage des Personals, das zur Verfügung steht. Doch Pisot betont: "Wir werden den Druck hochhalten und weiterhin Präsenz zeigen."