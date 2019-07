Sinsheim-Steinsfurt. (app) Ronny Helget muss nach dem Willen des Ortschaftsrates sein Mandat als Ortschaftsrat antreten. Mit acht zu eins lehnte das Gremium am Freitagabend den vorgebrachten Hinderungsgrund ab. Ortsvorsteher Rüdiger Pyck hatte erklärt, dass Helget wegziehen möchte. Der Gastwirt war bei den Kommunalwahlen im Mai über die Liste der Freien Wähler in den Ortschaftsrat gewählt worden.

Die CDU nahm zuerst Stellung zum Antrag und sah in Helgets Vorgehen eine Art von Wählerbetrug. Dass er wegziehen wolle, wäre, so stimmten einige Vertreter überein, schon vor der Wahl bekannt gewesen. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, entweder nicht zu kandidieren oder das Ehrenamt anzutreten, solange er in Steinsfurt wohnt. Nach seinem Wegzug könne dann sein Nachfolger verpflichtet werden. Die Freien Wähler erklärten, Helgets Gründe - geschäftliche Veränderung und Wegzug - nachvollziehen zu können.

Die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates mit der Verabschiedung der ausscheidenden und der Verpflichtung der neuen Ratsmitglieder sowie die Wahl des Ortsvorstehers und seiner Stellvertreter findet am Freitag, 20. September, im Saal der Verwaltungsstelle statt.