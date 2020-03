Sinsheim-Steinsfurt. (RNZ) Die landwirtschaftliche Brücke im Burgweg ist fertig. Das Bauwerk, das bei Steinsfurt die A6 Richtung Steinsberg überspannt, ist freigegeben. Die Brücke war im Rahmen des aktuellen sechsstreifigen Ausbaus der A6 durch den privaten Autobahnbetreiber ViA6West komplett erneuert worden. Die Vorgängerbrücke stammte noch aus den 1960er Jahren, als die Autobahn zwischen Mannheim und Heilbronn gebaut wurde.

Die hauptsächlich vom landwirtschaftlichen Verkehr und natürlich vielen Spaziergängern und Radfahrern genutzte Überführung der Autobahn musste altersbedingt komplett erneuert werden. Sie soll jetzt die nächsten Jahrzehnte halten, wie der private Autobahnbetreiber ViA6West mitteilt. In den nächsten Tagen sind noch kleinere Arbeiten an der Spannbetonbrücke vonnöten, dann ziehen die Bauleute vom Burgweg ab.

Unterdessen wird mit Hochdruck an der Fertigstellung der Schwesterbrücke in der Verlängerung des Quellbergwegs in Sinsheim gearbeitet. Auch diese hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Überführung bei der Bauernsiedlung wird im Rahmen des A6-Ausbaus erneuert. Hier hatten Mängel an der dortigen Lärmschutzwand für eine Verzögerung gesorgt, die Gründungsarbeiten für die Widerlager der Brücke waren deshalb wesentlich aufwendiger.

Nach aktuellem Stand kann die Autobahnüberführung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wieder genutzt werden.