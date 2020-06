Sinsheim. (cbe) Kurz vor der Fertigstellung befindet sich das Parkhaus hinter der Dr.-Sieber-Halle: "Innen ist es überall befahrbar", berichtet Baudezernent Tobias Schutz. Im Einfahrtsbereich am Kreisverkehr werde momentan noch asphaltiert. Was die Fertigstellung anbelangt, peilt man Juli an.

Was bei dem Bau sofort ins Auge fällt, ist die Fassade. Über den genauen Farbton lässt sich streiten, das Streckgitter stammt von der Firma Rau aus der Neulandstraße. So manche weiteren Materialien für den Bau ließen zu Hochzeiten der Corona-Pandemie auf sich warten, berichtet Schutz, etwa Deckenprofile aus Norditalien. Dementsprechend wird das Parkhaus nun etwas später fertig als geplant: Vorgesehen war das Fohlenmarkt-Wochenende. Der fand bekanntlich nicht statt, der Verkehr ging Corona-bedingt auch zurück. Vor diesem Hintergrund sei die Verspätung nicht gar zu dramatisch, heißt es aus dem Rathaus.

Finanziell bleibt das rund sechs Millionen Euro-Projekt im Rahmen, erklärt Schutz. Mehrfach hatte die Stadt versucht, ein vernünftiges Angebot für den Bau zu bekommen. Mit einigen Monaten Verzögerung konnte dann im Juni 2019 ein Generalunternehmer gefunden werden. Die Zusammenarbeit lief laut Schutz gut und ohne Nachträge. Von den rund fünf Millionen Euro bekommt die Stadt drei Millionen davon aus Fördertöpfen.

272 Autos sollen in dem Neubau künftig auf fünf Ebenen parken können. Die Buchten sind 2,6 Meter breit und fünf Meter lang. Zwei Treppenhäuser und zwei Ausgänge führen in Richtung Innenstadt sowie zum Freibad. Der Zugang bis ins Obergeschoss ist barrierefrei, unter anderem mittels eines Aufzugs. Die Zufahrt ins Parkhaus wird über einen Kreisverkehr geregelt; die Anfahrt erfolgt von der Gebäudeseite, die dem Freibad zugewandt ist.