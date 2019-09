Von Julian Eichstädter

Sinsheim. Samstag, 17.15 Uhr: Kaum hat der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen, strömen die ersten Zuschauer aus dem Stadion. Denn der erste Bus fährt bereits 15 Minuten nach Abpfiff los. Und der ist stets sehr voll. Wer einen Platz ergattern möchte, muss sich also sputen. So mancher Stadionbesucher verlässt die Tribüne deshalb bereits vor Abpfiff. Dieses Phänomen lässt sich in den letzten Jahren immer wieder beobachten, sogar im Fernsehen - dies werfe ein schlechtes Licht auf die TSG. Darüber beschweren sich auch manche Fans: "Warum fährt der erste Bus schon 15 Minuten nach Spielende?" Diese Frage stellte ein Fan am Donnerstagabend im Rahmen der Info-Veranstaltung zur Vorstellung des Verkehrskonzeptes bei Heimspielen der TSG 1899 Hoffenheim.

Nach Meinung der TSG-Fans sollte die Abfahrtszeit des ersten Busses von der Arena um ein paar Minuten nach hinten verschoben werden - darin sind sich viele einig und bezeichnen den Zustand als Hauptproblem. Denn der nächste Bus fährt erst eine Stunde nach Spielende. Doch das aktuelle Konzept funktioniere und würde nach wie vor umgesetzt werden. Zu diesem Entschluss kamen Heinz Stegmeier, Leiter des Referats "Verkehr" der Polizei Mannheim, Marcus Weigl, Geschäftsführer der Palatina Bus GmbH, und Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamtes Sinsheim.

Die meisten Fußballfans kommen aber ohnehin mit dem Auto zum Stadion: Dies wurde bei der Vorstellung des Verkehrskonzepts vor rund 50 Interessierten in der Kultur- und Sporthalle Hoffenheim deutlich. Unter ihnen befanden sich auch einige Mitglieder verschiedener Fanclubs. Hierfür stellte Stegmeier nach der Begrüßung durch TSG-Präsident Peter Hofmann zunächst einmal die Verkehrssituation rund um die 30.150 Zuschauer fassende "PreZero-Arena" dar: An Heimspieltagen des Fußball-Bundesligisten sind im Vergleich zu "normalen" Werktagen doppelt so viele Fahrzeuge rund um das Stadion unterwegs.

Dies wurde anhand von Messungen der Polizei Mannheim ermittelt, die auf Echtdaten an wichtigen Verkehrspunkten in Sinsheim beruhen. Dabei konnten die Anwesenden auch feststellen, dass der höchste Anteil an Fahrzeugen, womit die Zuschauer bei Heimspielen ins Stadion gelangen, Autos sind, nämlich rund 65 Prozent. Mit sehr großem Abstand folgen Reisebusse: elf Prozent. Mit ihnen kommen vor allem die Gästefans nach Sinsheim. Die Bahn wird noch seltener in Anspruch genommen.

Das ständig weiterentwickelte Modell gibt den Angaben Stegmeiers zufolge einen Hinweis darauf, wie Routen zum Stadion beziehungsweise zu verschiedenen Parkplätzen geplant werden müssen. Die Größe der Parkplätze ist hierbei im Wesentlichen von den Zuschauerzahlen und dementsprechend auch von der Stadionkapazität abhängig. Derzeit stehen den Besuchern rund 7200 Stellplätze für Autos und Busse zur Verfügung, die aktuell laut Polizei bei fast jedem Heimspiel sehr ausgelastet sind.

Im weiteren Verlauf des Info-Abends erläuterte Marcus Weigl von der Palatina Bus GmbH, der für den ÖPNV im Kreis Sinsheim zuständig ist, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die den Stadionbesuchern an den Spieltagen zusätzlich angeboten werden. Er wies vor allem darauf hin, dass mehrere Busse verschiedener Größenordnungen gleichzeitig und zu unterschiedlichen Fahrzeiten die "PreZero-Arena" aus den umliegenden Ortschaften anfahren. Aus verkehrsbedingten Gründen seien dabei unterschiedliche Endhaltestellen nahe des Stadions eingerichtet worden. Darüber hinaus bietet die Bahn die Möglichkeit an, Sonderzüge zu anderen Zeiten wie gewohnt zu nutzen, um für größere Entlastung zu sorgen.

In einer Fragerunde konnten die Zuhörer noch offene, ungeklärte und zum Teil persönliche Angelegenheiten und Fragen klären. Ein genaueres Bild vom Verkehrskonzept konnte man sich an den Stellwänden machen, worauf der Verkehrsknotenpunkt rund um die "PreZero-Arena", Fahrpläne der einzelnen Busverbindungen und Ähnliches veranschaulicht wurden.