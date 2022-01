Von T. Kegel und J. Buchner

Sinsheim. Irgendwie so ganz anders als gewohnt waren Silvester und Neujahrstag in diesem Jahr, in dieser Stadt. Das spürte man schon in den Stunden vor dem Jahreswechsel: Zwar hatten sich an erhöhten Punkten im Stadtgebiet, wie etwa auf dem Parkplatz in der Hochebene vor der Burg Steinsberg, am späten Silvesterabend zahlreiche, vor allem junge Zuschauer mit ihren Fahrzeugen eingefunden. Doch blickten diese nicht wie sonst auf die vom Feuerwerk festlich erleuchtete Stadtkulisse, die Zahl der aufblitzenden Raketen und Sternregen lag deutlich unter der der Vorjahre und auch vom Jahreswechsel 2020.

Wenig los war in der Innenstadt und am Steinsberg. Foto: Buchner

Nichts desto trotz ließ sich nicht jeder die Freude am Silvesterschießen nehmen, zumal nur der Verkauf, nicht jedoch das Anzünden von Feuerwerkskörpern an sich verboten war. Also wurde zuvor gebunkerte oder im nahen Ausland erworbene Ware abgebrannt, der Wahrnehmung nach überwiegend krachende Böller anstelle pfeifender Raketen. Tischfeuerwerk wie Wunderkerzen hatte reißenden Absatz gefunden und war an Silvester in den Drogeriemärkten, die dieses anboten, ausverkauft. Und wie in den Jahren zuvor auch, dauerte das Feuerwerk eine starke Stunde lang; erste Schüsse waren jedoch nicht am Nachmittag, sondern erst am späten Abend vernehmbar.

"Sehr zufrieden" zeigte sich Polizeipräsident Siegfried Kollmar mit der Silvesternacht im zweiten Jahr unter der Corona-Landesverordnung. Mit starken Kräften habe das Polizeipräsidium Mannheim zusätzlich Städte und Gemeinden in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis bei deren Kontrollen zur Einhaltung des Alkohol-, Feuerwerks- und Verweilverbots unterstützt. Früh habe man versucht, zu verhindern, dass sich Menschenansammlungen bilden und Pyrotechnik im öffentlichen Raum abschießen.

Foto: Kegel

Abgebildet hat sich das am Neujahrstag in den Innenstadtgassen rund um den Burg- und Karlsplatz sowie den Kreuzungen bei Volksbank und Sparkasse. Normalerweise Orte feuchtfröhlicher Spontantreffen und ausgelassenen Silvesterschießens, fielen deren Rückbleibsel am nächsten Tag kaum auf. Viel mehr als die Splitter einer Bierflasche am Burgplatz und eine ausgebrannte Böllerbox auf der Elsenzbrücke blieb nicht liegen. Selbst das für Innenstädter fast schon legendäre Thai-Feuerwerk der dort lebenden Familien aus Südasien wurde offenbar nicht abgebrannt. Restalkohol-Kontrollen durch Polizeistreifen fanden am Neujahrsmorgen rund um Sinsheim statt. Ansonsten hatten die Hilfs- und Rettungsdienste wenig zu tun. Die Feuerwehr blieb im Gerätehaus, auch am Krankenhaus war es offenbar ruhiger als sonst zum Jahreswechsel.

Zu einem Test-Wirrwarr kam es allerdings am ersten Tag des Jahres in der Innenstadt: Hätte es einen Neujahrs-Brunch in Sinsheim gegeben – und wäre die Gastronomie flächendeckend geöffnet gewesen – der Mangel an offenen Schnelltest-Zentren hätte sich am Samstag, der sich wie ein Sonntag anfühlte, noch stärker bemerkbar gemacht als so schon. Personen, die einen Schnelltest benötigten – etwa aufgrund der 2G-Plus-Vorgaben, oder weil sie für Besuche besonders auf Nummer sicher gehen wollten – klagten über erst zum Nachmittag hin öffnende Testcenter im Sinsheimer Zentrum. Dies zumal im Internet und in den üblichen Bekanntmachungs-Organen falsche Öffnungszeiten kursierten.

Vereinzelt wurden Termine online vereinbart, um hinterher trotzdem vor verschlossener Tür zu stehen. Manche Gastronomen hatten eigene Schnelltests parat, die jedoch ausgingen. Gästegruppen, die keine Tests mehr bekommen hatten, mussten wieder weggeschickt werden. Essen gehen am Neujahrstag war allerdings nicht einfach, ein Großteil der Gastronomie hatte – im Gegensatz zu besseren Zeiten – geschlossen, selbes galt für viele Imbissbuden und Straßenküchen. Wer offen hatte, der konnte sich wegen des frühlingshaften Wetters eines regen Zulaufs erfreuen und sogar außen bewirten.

Reger Flugverkehr herrschte auch am Himmel. Foto: Kegel

Fast merkwürdig warme Temperaturen und sonniges Morgenrot seit Silvester sorgten für aufknospende Gebüsche, singende Morgenvögel und die ersten fliegenden Wildbienen. Geflogen wurde auch am strahlend blauen Himmel: Kondensstreifen Dutzender Verkehrsflugzeuge deuteten auf eine rege Reisetätigkeit hin.