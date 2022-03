Silke Sitzler ist seit Dezember die neue „Sachbearbeiterin Vorbeugung“. Einen großen Teil ihrer Arbeit verbringt sie an Schulen, um Kinder und Jugendliche zu informieren, beispielsweise über die Gefahren von Sexting. Foto: C. Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Bei Silke Sitzler geht es um Enkeltrick-Betrügereien, um erotische Fotos von Schülern, die über soziale Medien im Klassenzimmer die Runde machen, oder um gewalttätige Jugendliche. Genau genommen geht es bei ihr darum, dass all das und mehr gar nicht erst passiert. Denn seit 1. Dezember ist die Polizeikommissarin die neue "Sachbearbeiterin Vorbeugung". Im Gespräch mit der RNZ erzählte sie, wie Kriminalprävention funktioniert, inwieweit der Erfolg messbar ist und warum nun stärkeres Augenmerk auf die Prävention gerichtet wird.

Ihre Vorgängerin war zu 50 Prozent für Prävention zuständig und zu 50 Prozent Sachbearbeiterin. Warum arbeiten Sie nun zu 100 Prozent in der Prävention?

Es war die Entscheidung von Revierleiter Adrian Harz, den Umfang der Stelle zu erhöhen. Prävention wird immer wichtiger, unter anderem, weil sich Corona-bedingt Kriminalitätsschwerpunkte in den digitalen Raum verlagert haben. Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, aufklären und ihnen Verhaltenstipps geben. Nur so kann es gemeinsam gelingen, Straftaten vorzubeugen und bestenfalls sogar ganz zu verhindern.

Worum geht es bei diesen Straftaten konkret?

Zum Beispiel um sogenannte Enkeltrickbetrüger. Diese Kriminellen sind mittlerweile rhetorisch so geschult, die lassen ihren Opfern gar keinen Spielraum zum Überlegen.

Was können Sie hier tun?

Ich gehe gezielt auf Senioren zu, beispielsweise bei Seniorencafés, und halte dort Vorträge. Wenn ältere Menschen Bescheid wissen, wie diese Betrüger vorgehen, können sie besser darauf reagieren.

Und wie sollten sie reagieren?

Sie sollen den Hörer auflegen und die Polizei anrufen. Und natürlich kein Bargeld oder Wertsachen aushändigen.

Was steht aktuell bei Kindern und Jugendlichen an?

Da geht es vor allem um die Themen Sucht, Gewalt und digitale Medien. Die Hälfte meiner Arbeit machen Vorträge an Schulen aus, von der 5. Klasse bis zu Erwachsenen an Berufsschulen. Ich bin flexibel und merke dann, wenn bei einem Thema die Augenbrauen hoch gehen und Fragen kommen.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Ich wurde gebeten, an einer Schule über Sexting zu sprechen, weil ein Mädchen ein Nacktfoto von sich selbst an ihren Freund verschickt hatte, das dann in falsche Hände geraten ist. Mir geht es darum, zu erklären, was erlaubt ist und was nicht, und zu verhindern, dass Schüler selbst Opfer werden.

Sie sprachen von Senioren und Schülern. Wie sieht es mit den restlichen Altersgruppen aus?

Diese zwei Altersgruppen sind die Schwerpunkte meiner Arbeit. Aber die Prävention spricht alle an. Im Rahmen des Konzepts "Sicher in Sinsheim" werde ich auch Infostände anbieten, beispielsweise in der Innenstadt und auf dem Wochenmarkt. Und ich bin auch in der Stadt unterwegs, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dafür hat der Streifendienst meist keine Zeit. Außerdem liegt ein weiterer Fokus auf Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Inwiefern?

Zum einen nimmt die Gewalt gegen Polizisten immer mehr zu. Eine Studie hat ergeben, dass sie vor allem von Männern im Alter von 16 bis 24 ausgeht. Im Rahmen des neuen Konzepts "Respekt ist ein Bumerang" möchte ich mit dieser Altersgruppe ins Gespräch kommen, um zu erklären, warum die Polizei ihre Arbeit auf eine bestimmte Art und Weise erledigt. Da geht es um Verständnis für die Arbeit der Polizei. Und im Rahmen des Präsenzstreifendienstes werde ich auch mit Jugendlichen sprechen, beispielsweise, wenn sie an der Musikschule oder am Bahnhof zu laut sind, kiffen und ihren Müll liegen lassen. Es geht aber auch darum, dass ich meinen Kollegen rückmelden kann, was die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewegt.

Warum haben Sie den Bereich Vorbeugung übernommen?

Ich war bisher im Streifendienst, in den vergangenen acht Jahren in Sinsheim. Ich kenne mich also aus. In meiner langjährigen Berufserfahrung habe ich schon viel erlebt, mein Anliegen war es schon immer, Menschen zu helfen und für den Bürger da zu sein. Ich habe zwei jugendliche Töchter, somit weiß ich, was diese Altersgruppe bewegt. Und als Sportübungsleiterin bin ich es gewohnt, vor einer Gruppe zu stehen.

Wie viel bringt die Prävention?

Das kann man leider nicht messen. Ich denke, dass sich so einige Straftaten verhindern lassen, aber nicht alle – dessen bin ich mir bewusst.