Von Christian Beck

Sinsheim. Das Fanprojekt Hoffenheim befindet sich seit August in der Trägerschaft des Internationalen Bunds (IB). Mira Mangold und Emre Cankurtaran suchen seitdem Kontakt zu den TSG-Fans. Beide haben viel vor, doch Corona-bedingt ist einiges gerade schwierig.

> Was ist der Hintergrund? In Städten, in denen Fußballvereine in der 1. oder 2. Bundesliga spielen, muss es ein Fanprojekt geben. Vor dem IB war die Awo Träger in Sinsheim. Das Fanprojekt wird von der Stadt, dem Kreis, dem Land und der DFL (Deutsche Fußball-Liga) finanziert.

> Was ist der Zweck des Fanprojekts? Interessen der Fans sollen vertreten werden, das Fanprojekt soll zudem eine Beratungs- und Anlaufstelle für sie sein. Die Mitarbeitenden sind Ansprechpartner für die aktive Fanszene und alle TSG-Fans von 14 bis 27 Jahren. Es gehe um die Vermittlung zwischen Fans und anderen Akteuren, beispielsweise dem Verein, der Stadt oder der Polizei, erklärt Mangold. Man sei unabhängig und beziehe kritisch Partei für die Fans. Es gehe darum, die Fankultur weiter zu stützen.

> Wie läuft das in der Praxis? Unter normalen Umständen werden Fans zu allen Heim- und Auswärtsspielen der TSG begleitet. Vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach dem Spiel suchen sie das Gespräch mit den Fans, vor allem mit jenen in der Südkurve. Gibt es beispielsweise Streit zwischen Fans, bieten sie sich an, um darüber zu reden und zu vermitteln. Das passiere aber nur, wenn die Fans das auch möchten.

> Und außerhalb des Stadions? Man sei stets Ansprechpartner, betonen beide. Die rund 50 Quadratmeter große Wohnung unter ihrem Büro in der Neulandstraße 11 wird frei. Dort soll ein Treffpunkt für Fans entstehen, den diese selbst gestalten können. Zudem sind für die Zukunft Lesungen, Reisen, Workshops oder erlebnispädagogische Angebote für junge Fans geplant. Ein gemeinsames Boxtraining könne beispielsweise helfen, aufgestaute Wut kontrolliert rauszulassen und so gewaltsame Konflikte vermeiden, erklärt Mangold. Gewalt im Stadion sei in Sinsheim aber kein großes Problem.

> Und momentan? Corona-bedingt sind die Angebote gerade deutlich eingeschränkt. Da nur 500 Personen ins Stadion dürfen, geht nur eine der beiden Kräfte dorthin. Viel Kontakt zu den Fans laufe gerade über das Internet, beispielsweise über den Onlinedienst Discord. Corona-bedingt sei es gerade schwieriger, die Fans kennenzulernen, erzählen Mangold und Cankurtaran. Doch das sei wichtig, denn die Fans könnten nur jenen vertrauen, die sie kennen. "Kontakte brauchen Zeit", sagen beide.

> Was wollen die Fans? Die aktiven Fanszenen wollen als Gruppe wahrgenommen werden, nicht als Individuum, erzählt Mangold. Die in der Corona-Zeit eingeführte Ticketpersonalisierung gefalle deshalb vielen nicht. Doch geht es da nicht auch darum, dass Fehlverhalten so eindeutiger zugeordnet und bestraft werden kann? Das sei Ansichtssache, erwidert Mangold. Die immer wieder kritisierte Kommerzialisierung des Fußballs sei natürlich auch ein Thema. Ganz konkret geht es beispielsweise auch um Eintrittskarten. So habe sich mancher Fan, der Corona-bedingt keine Dauerkarte gekauft hat, gefragt, ob er seinen Platz nun verliert.

> Holpriger Übergang? Eine offizielle Übergabe mit dem bisherigen Träger, der Awo, gab es nicht. Privat habe man sich mit den vormaligen Kräften ausgetauscht, berichtet Mangold. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sprach im Rahmen des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Soziales von einem "neutralen Neustart".

> Wer sind die Neuen? Mira Mangold, 23, hat Soziale Arbeit studiert und im August ihre erste Vollzeitstelle angetreten. Sie ist seit ihrer Kindheit Fußballfan und hat ihre Abschlussarbeit zum Thema Fanprojekte geschrieben. Cankurtaran, 36, ist studierter Sozialwissenschaftler und seit etwa zehn Jahren in Deutschland. Er hat bislang verschiedene pädagogische Angebote für Jugendliche umgesetzt, zudem ist er Fußball-Schiedsrichter. Beide haben einen unbefristeten Vertrag. "Es spricht nichts dagegen, dass das Projekt langfristig wachsen kann", sagt Mangold. Die Rückmeldung der Fans sei Corona-bedingt noch nicht so groß, aber überwiegend positiv.

> Besondere Zugänge? Cankurtaran kommt aus der Türkei. Das helfe bei Fans, die ebenfalls einen Migrationshintergrund haben. Und Mangold hat als junge Frau "auf jeden Fall einen anderen Zugang zur männerdominierten Fußballwelt", findet sie. Frauen würden im Fußball bislang zu wenig wahrgenommen, und die Hürden für sie seien größer. Sprüche wie "Der spielt wie eine Frau" dürften nicht als Beleidigung geäußert werden, findet sie. Das sei eine lange Aufgabe, die nur stückchenweise vorangebracht werden könne. Doch ein Arbeitskreis zu diesem Thema, bei dem Fans mitreden, sei im Werden.

> Auch das Positive sehen? Die Fanszene und Fußballkultur werde oft zu negativ betrachtet, findet Mangold. Jugendliche könnten darüber viel lernen, beispielsweise, wie sie sich für andere ein- oder sich selbst durchsetzen, Konflikte lösen oder Entscheidungen treffen. Und sie betont: "In Choreografien und Gesängen steckt viel Kreativität."

Info: Das Fanprojekt Hoffenheim hat seinen Sitz in der Neulandstraße 11. Der Eingang befindet sich an der rechten Seite des Gebäudes. Mira Mangold ist erreichbar unter Telefon 0151 / 51221106, Emre Cankurtaran unter Telefon 0151 / 50956492, beide unter der E-Mail fanprojekt-hoffenheim@ib.de