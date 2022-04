Sinsheim-Hoffenheim. (tk) Wenn er auf die Dächer stieg – und es waren bis zu 3000 im Jahr – war er dem Himmel ein Stückchen näher. Und jetzt ist er vielleicht dort: Siegbert Eichstädter, langjähriger Bezirksschornsteinfegermeister, ist in diesen Tagen im Alter von 75 Jahren gestorben.

Und die Anteilnahme in den Dörfern ist groß. Viele kannten Eichstädter, er war beliebt, Freunde nannten ihn "Schorni", manche auch "Schornschde". Nach 40 Jahren im Dienst, war er zwar im Jahr 2012 kürzer getreten. Seinen Beruf machte er trotzdem nebenher weiter, denn er machte ihn gern. Es hatte etwas Erfüllendes, mit viel Menschenkontakt: Beim Schwätzchen nach getaner Arbeit, bei Beratungen, wenn er Katzen vom Dach holte – oder wenn Pärchen vor der Hochzeit ihn baten, mit Koppel, Kehrbesen, Kogel, Koller und Mundtuch den Glücksbringer zu spielen. Einen passenden Zylinderhut für derlei Zwecke hatte Eichstädter in dieser Zeit immer im Kofferraum. Und in den 1980er-Jahren, als Eichstädter in Heidelberg arbeitete, war er ein beliebtes nostalgisches Fotomotiv für viele Touristen. Zwar waren Schornsteinfeger mit den Jahren immer mehr zu Technikern und Umweltsachverständigen geworden, zwar hatte sich der Beruf und auch das Bild davon gewandelt, sodass Eichstädter auch von schwierigen Situationen berichten konnte. Ganz lassen konnte er es nie. Und wenn Eichstädter beim Hoffenheimer Carnevalclub in der Bütt stand – auch dann war der Vater von zwei Söhnen natürlich der Schornsteinfeger.

Ein geselliger Mensch, der sich im Ort einbringt – auch das war Eichstädter. Er engagierte sich im Ortschaftsrat, galt als Urgestein der Sozialdemokraten. Über Jahre war Eichstädter außerdem Vizevorsitzender im Heimatverein, der ihn als engagierten "Mitarbeiter in Rat und Tat", geschätztes Mitglied und als "einen treuen Freund" in Erinnerung behalten wird.