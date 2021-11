Sinsheim. (jubu) Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Eschelbach sind am Montagabend sechs Personen verletzt worden. Sie mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Kliniken eingeliefert werden.

Gegen 19.10 Uhr war der Eschelbacher Feuerwehr der Brand eines Schornstein in der Hirschhornstraße gemeldet worden. "Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wenig später zeigte sich aber eine andere Lage", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess: Ein elektrischer Wasserboiler im Heizungsraum des Kellers hatte gebrannt und das Feuer breitete sich schnell aus. Durch den Brand schmolz ein Elektro-Verteiler im Keller und verursachte einen Kurzschluss.

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung fing auch ein Balken im Erdgeschoss an zu brennen und setzte schließlich mehrere Möbel in Brand. Die insgesamt 30 eingesetzten Rettungskräfte hatten das Feuer schnell gelöscht. Sechs Bewohner atmeten jedoch Rauch ein und mussten vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgas-Vergiftung in umliegende Krankenhäuser.