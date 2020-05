Von Tim Kegel

Sinsheim.Pro Tag zwei, selten drei Schulstunden zu je 45 Minuten, die eine Hälfte der Klasse am frühen Morgen, die nächste am Mittag. So sieht er aus, Teil eins der Grundschulen im Corona-Modus. Normalität wirkt weit weg. In die Ferne rückt damit auch die Erleichterung, die sich berufstätige Eltern von der schrittweisen Öffnung der Schulen mit dem Unterrichtsbeginn der Viertklässler ab kommendem Montag versprochen hatten.

Der Aufwand, die in der Regel zwei vierten Klassen zu teilen, ihnen Klassenzimmer, Tische und Lehrer zuzuweisen, sei hoch "und je nach Standort mehr oder weniger kompliziert", sagt Gerhard Langer, geschäftsführender Schulleiter der Sinsheimer Schulen und Rektor an der Reihener Wingertsbergschule. Allein das dem Personal vom Kultusministerium übermittelte Infektionsschutzkonzept habe 13 Seiten und reiche von Wege-, Putz- und Pausenregeln bis hin zum Umgang mit Lehrern aus Risikogruppen und zur Regelung der Sitzabstände. "Selbst Putzmittel-Zusätze sind genau vorgeschrieben", berichtet Langer. Schwierig gewesen sei auch der Zuschnitt des Schulbusverkehrs – "und die Integration der Notbetreuung, die ja weiter läuft", in den neuen Ablauf.

So begründet Langer den je nach Schule verschiedenen Informationsfluss, der von manchen Eltern als zäh und kurzfristig beschrieben wird. Moniert wird, dass die Schul-Homepages keine Informationen bereitgestellt hatten. Bereits vergangenen Dienstag habe Langer die Eltern seiner Schule – überwiegend über die Lehrplattform "I-Serv" – informieren können, sagt er auf Nachfrage.

Nicht jeder Kollege war da so schnell: Nach RNZ-Informationen erhielten Eltern manch anderer Schule die Informationen zum Unterrichtsbeginn erst am Freitagmorgen. Die Richtlinien auf der Homepage des Ministeriums, so hieß es oft, gäben zwar die grobe Richtung vor, nicht jedoch, wie sich die Corona-Verordnungen vor Ort leben würden – in Sinsheim mit seinen neun Grundschulen.

Dort wird der Unterricht ab Montag auf die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachkunde reduziert. Den ersten Tag planen Langer und viele seiner Kollegen "zur Unterweisung" der Schüler ein. Sorge macht ihm der Pausenhof und dass sich die Kinder dort im Grunde nicht wie Kinder verhalten könnten. Fußballspielen und Toben werden nicht möglich sein.

Seine Erfahrungen mit den digitalen Lernangeboten seien gut, an seiner Schule habe man damit "95 Prozent der Eltern erreichen können", den Rest über Post, "persönliche Päckchen" und Telefonate; andere Schulen, glaubt Langer, würden "ähnliche Erfahrungen" machen. In Reihen habe es Videokonferenzen mit Schülern gegeben, was nicht von jeder Schule gleich oft angeboten wurde. Die sieben Wochen Krise hätten das Verständnis für digitales Arbeiten "um Jahre vorangebracht", glaubt Langer, der auf einen "Regelbetrieb nach den Sommerferien" zwar hofft, aber es "leider für möglich" hält, "dass es nicht so kommt". Bei der Ausstattung der Schule mit Technik und dem hygienischen Rüstwerk des Corona-Betriebs lobt er "die Zusammenarbeit mit dem Schulträger", der Stadt Sinsheim.

Von "zu kurzen Umsetzungszeiten" die Rede war nicht nur bei Eltern, sondern auch im Rathaus; auch weil man wegen der ursprünglich ebenfalls am Montag geplanten Teil-Öffnung der Kindergärten auf Anweisungen des Ministeriums wartete, die offensichtlich nicht kamen. Um 12.18 Uhr am Freitagmittag verschickte dann das Stadtmarketing eine Mitteilung mit grimmigem Unterton an die Medien, da die Öffnung von Kitas und Kindergärten zwar von Stuttgart "presseöffentlich für den 18. Mai angekündigt" gewesen sei, es die erforderliche Änderung der Corona-Verordnung als Rechtsgrundlage "Stand heute jedoch noch nicht" gebe.

Erst mit dieser sei es "möglich, zu prüfen, ob und in welchem zeitlichen Umfang weitere Kinder in eine Betreuung aufgenommen werden" könnten. "Dafür benötigt es Zeit", heißt es weiter, weshalb man zunächst "die erweiterte Notbetreuung in den Einrichtungen in Sinsheim ab dem 18. Mai" weiterführen werde. Da man zu wenig wisse, bat "bis auf Weiteres von Anfragen abzusehen".