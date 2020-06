Von Tim Kegel

Sinsheim. Muskelspielchen an der "Musikschulmuschel", Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener sprinten zwischen Häuserzeilen. Autofahrer geben Vollgas, ein rauer Ton herrscht, Fäuste fliegen, "Katz’-und-Maus" spielen mit der Polizei. Gefühlt schaukelt sich da etwas hoch im Bahnhofsviertel am Stadteingang von Sinsheim. Warum, ist unklar.

Ein Video macht die Runde, in dem sich zwei junge Männer am helllichten Tag in der Bahnhofstraße prügeln. Sofort sammeln sich zwischen 20 und 30 weitere Personen um die Streithähne. Eine Redakteurin der RNZ greift beherzt ein, kann die Meute trennen. Schnell kursiert das Gerücht von einer Schlägerei mit 20 Beteiligten, was so nicht korrekt ist. Doch der Zwist am 27. Mai um 17 Uhr wurde von vielen wahrgenommen, verlagerte sich auf den Rewe-Parkplatz in der Muthstraße und auf den Burgplatz; weitere Scharmützel gab es bei der Elsenzhalle.

Einige der Halbstarken fuhren mit Autos zum Parkplatz der Burg Steinsberg. Die Polizei bekam Wind von der Sache, erschien Minuten später in der Bahnhofstraße und an der Elsenzhalle – "leider zu spät" räumt Sinsheims Revierleiter Thorsten Pisot ein. Auch an der Elsenzhalle habe man "letztlich nur einige Jugendliche" gesehen. Nachweisen konnte man nichts.

Solche Streitigkeiten, sagt er, würden oft explosionsartig beginnen und ähnlich schnell enden. Taucht die Polizei auf, würde der Händel schlagartig beigelegt. Und trage ein Raufbold verräterische Blessuren davon, "dann heißt es meistens: ’Das ist nichts, ich bin gestürzt’". Einen Tag vor dem Vorkommnis, am 26. Mai, später Nachmittag, war die Polizei schon einmal mit mehreren Streifen angerückt, kontrollierte Grüppchen. Viel mehr Erkenntnisse "als dass da was im Busch ist", erlangte man nicht, räumt Pisot ein.

Die Auseinandersetzung war nur ein Fall. Es ist der 10. Juni, wieder nachmittags, wieder das Bahnhofsviertel, diesmal auf und vor dem Gelände der Post: Fünf Personen schlagen auf einen Mann ein, der ein Kleinkind bei sich hat. Ein Postkunde kommt hinzu, nimmt das schreiende Kind an sich. Umstehende rufen die Polizei. Der Mann, dessen Name der Redaktion bekannt ist, zeigt das Videomaterial. Anonym will er bleiben, weil er sich "nicht vorwerfen lassen will, dass ich Rassist sei". Die prügelnden Männer seien eindeutig "Südländer" gewesen, wie auch die Streithähne im Video.

Tatsache ist, dass sich die Berichte häufen über Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund, die im Bahnhofsviertel zwielichtige Dinge tun: Anwohner und Beschäftigte in umliegenden Büros wollen beobachtet haben, dass Büsche und Sträucher als Drogenverstecke genutzt werden, etwa auf dem Parkplatz des Finanzamts und in den Fluren zwischen Landratsamt und Musikschule. Die Polizei hält dies für plausibel. Damit solche Sachverhalte aufgedeckt werden könnten, die sich oft binnen weniger Minuten abspielten, sei man "auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen", sagt Pisot.

Ins Reich der Gerüchte gehört wohl ein Vorfall, der sich hartnäckig – auch in der Jugendlichen-Szene von Sinsheim – hält, und demzufolge unlängst im Café-Sam auf dem Burgplatz ein Messer gezogen wurde. Jugendliche hatten sich in Gesprächen in der Bahnhofstraße als Augenzeugen der angeblichen Tat gebrüstet. "Das stimmt ganz sicher nicht", weiß Andreas Banse von der Sinsheimer Arbeitsgemeinschaft Migration, Aktiver im Sam-Café. Auch die Polizei kennt den Fall nicht.

Zu den Umtrieben im Bahnhofsviertel sagt Banse: "Das ist mehr geworden, definitiv." Der Burgplatz etabliere sich zwar als Treffpunkt, Banses Wahrnehmungen von dort seien "eigentlich friedlich". Bisweilen müsse man bei Gruppen auf die nächtlichen Ruhezeiten hinweisen. Die Schilderungen aus der Bahnhofstraße sind für Banse "entweder eine Sache aufsuchender Jugendarbeit oder gleich der Polizei".

"Nicht den Eindruck einer Zuspitzung" hat Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Eine solche könne er lediglich "im Bereich der Auto-Poser erkennen". Für möglich, "ja sogar für wahrscheinlich" hält er, dass sich ein bisheriger Treffpunkt der Jugendszene an einen anderen Ort "verlagert hat". Auch Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer sagt, dass eine Bildung eines Brennpunkts am Bahnhof "Thema im Corona-Krisenstab der Stadt gewesen wäre – aber es nicht war". Man wolle das Thema nun jedoch im Auge behalten.

Neu ist der Sachverhalt auch für die Jugendarbeiter der Stadt, Jugendreferent Markus Bosler und Sozialarbeiterin Laura Olbert. Eine Vielzahl Ursachen könne hinter der aufgeheizten Stimmung stehen, sagt Bosler, vom "Mangel an Treffs und Langeweile" in der Corona-Zeit bis hin zu "blank liegenden Nerven", sowohl bei den Jugendlichen als auch bei Passanten. Außerdem müsse man klären, "ob es sich überhaupt um Jugendliche handelt".

Ob aufsuchende Jugendarbeit hier etwas bewirken kann, ist unklar. Einer erfolgreichen Sozialarbeit müsse es zunächst gelingen, in einer spezifischen Gruppe "Gast zu sein", sagt Olbert. Nur so könne man Vertrauen aufbauen und Angebote schaffen. Von einem Brennpunkt im Viertel weiß sie nichts. Ihre Wahrnehmung: "In der Allee treffen sich halt viele."