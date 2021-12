Von Christiane Barth

Sinsheim-Eschelbach. Alle Jahre wieder nachhaltige Christbäume ernten – diese Bemühungen dürften künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wenn Udo Banspach seinen Weihnachtsbaum schmückt, dann tut er dies jedenfalls mit einem guten Gewissen. Denn es ist ein Öko-Exemplar aus dem Staatswald, und im Sommer haben Schafe das Mähen im Bereich der Kultur übernommen.

Es ist eine Nordmanntanne, eigens als Christbaum gezüchtet und auch in diesem Sinne verkauft, die Banspach in sein Wohnzimmer stellt. Der 53-Jährige ist Förster von Beruf, war viele Jahre lang Revierleiter der Gemeinde Reichartshausen und arbeitet nun für den Forstbezirk Odenwald in der Anstalt des öffentlichen Rechts "Forst BW" in Schwarzach, die zu Beginn des vergangenen Jahres im Zuge einer Neustrukturierung der Zuständigkeiten die Betreuung des Staatswaldes übernommen hat.

Banspach lebt in Bargen und hat auch das Thema Nachhaltigkeit fest im Blick, wenn er seine kleine Nordmanntanne jetzt mit Kugeln schmückt. Die meisten Kulturen dieser Öko-Weihnachtsbäume, die die "Forst BW" in Schwarzach betreibt, liegen im Neckar-Odenwald-Kreis, doch auch im Rhein-Neckar-Kreis gibt es einige wenige: nämlich in Lobbach, Schwanheim und auch in Sinsheim. Letztere zählt zu den eher kleineren Kulturen, befindet sich im Staatswalddistrikt "Eichet" zwischen Hoffenheim und Eschelbach und ist hoch eingezäunt, denn die Setzlinge benötigen noch etwas Zeit, um zu wachsen. Es braucht viel Zuwendung und Pflege, bis aus ihnen stattliche Nordmanntannen für das Fest werden. Etwa zehn Jahre alt sind sie, wenn sie geerntet werden. Und da helfen die Schafe, die in den Sommermonaten das Grün um die Setzlinge kurzhalten, durchaus ein wenig nach.

Statt chemischer Pflanzenschutzmittel werden nämlich Shropshire-Schafe eingesetzt. "Sie sind perfekte Öko-Rasenmäher für die Christbaumkulturen", erklärt Banspach, "denn sie fressen sehr gerne Gras und Kräuter, knabbern aber nicht an den Bäumchen." Es sind die einzigen Schafe, bei denen dies der Fall ist. Darüber hinaus hinterlassen die Tiere mit ihren Ausscheidungen natürlichen Dünger, sodass keine künstlichen Düngemittel verwendet werden müssen. Damit verfolgt Forst-BW die selbstgesetzten Standards, nämlich die naturnahe Bewirtschaftung des Staatswaldes. Damit die Nordmanntannen später im Wohnzimmer nicht nach Schaf riechen und die Christbäume nicht mit der Wolle der Tiere "geschmückt" sind, wird die Herde viele Wochen vor dem Verkauf der Bäume wieder abgezogen.

Um die Bewirtschaftung der Christbaumkulturen kümmern sich von der Pflanzung bis zur Ernte vorwiegend die Auszubildenden, die im Forstbezirk Odenwald den Beruf des Forstwirts erlernen. Angebaut werden die Weihnachtsbäume in der Regel im Streckenverlauf von Strom-Leitungstrassen, denn unter den Hochspannungsleitungen dürfen aus Sicherheitsgründen keine hohen Waldbäume wachsen, kleine Christbaum-Kulturen hingegen schon. Im Sinsheimer Staatswald "Eichet", vor den Toren Eschelbachs also, gedeihen die Nadelbäume jedoch nicht unter Hochspannungsleitungen. Dies macht den Weiterbestand dieser Kultur daher auch etwas fraglich, meint Banspach. Gut möglich also, dass dieses Areal künftig dem "richtigen" Waldbestand mit seinem hohen Baumwuchs zugeordnet wird.

Der Verkauf der kleinen Nordmanntannen, der immer auch Event-Charakter haben soll, ist für dieses Jahr bereits beendet. Die eineinhalb bis zweieinhalb Meter großen Bäume aus dem Gewann "Eichet" wurden bei der Kriegsmühle in Neckargemünd verkauft und kosteten zwischen 25 und 40 Euro. Auch vor dem Gebäude der Forst BW beim Wasserschloss Schwarzach wurden die Öko-Nordmanntannen verkauft. Banspach hat sein Exemplar gestern aus der Scheune geholt. Jetzt kann es Weihnachten werden.