Von Christian Beck

Sinsheim. Er hatte sich Geld gewünscht, das er an wohltätige Organisationen der Stadt weitergeben wird. Doch dabei blieb es nicht: Dem ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Horst Sieber wurde zu seinem 80. Geburtstag außerdem die Ehre zuteil, Namensgeber für das prestigeträchtigste Bauwerk der Stadt zu werden: Aus der Stadthalle wird bei deren Wiedereröffnung die "Dr.-Sieber-Halle", ergänzt um den Zusatz "Kultur- und Veranstaltungszentrum Sinsheim".

Zahlreiche Freunde und Weggefährten hatten sich zu seinem Ehrentag im Stift Sunnisheim versammelt. Und Sieber verstand es, seine Gäste immer wieder zum Schmunzeln zu bringen: Die Entscheidung für die Namensgebung habe der Gemeinderat zwar in nichtöffentlicher Sitzung getroffen - als er "irgendwie erfahren" habe, dass dies mit großer Mehrheit geschehen ist, habe er sich aber gefreut: "Ich bin sehr berührt und gerührt", erklärte Sieber. "Aber auch sehr stolz" - es sei ja schließlich das bedeutendste Gebäude der Stadt.

Im Jahr 2004 war Sieber nach drei Amtszeiten als OB in den Ruhestand gegangen, wohnt aber nach wie vor gerne in Sinsheim - seit langem seine Heimat, wie er erklärte. Dass der gebürtige Mannheimer dies so empfindet, liege unter anderem an guten Freunden. Es dürfte aber auch am Haus der Familie liegen: Drei Generationen leben dort, berichtete Sieber mit Stolz und Zufriedenheit. Letztere dürfte auch an seiner Gesundheit liegen: "Altersbereinigt geht’s mir ganz gut", verkündete er bei seiner Rede. In seiner zweiten Heimat Südtirol höre er aber "seit Jahren nicht mehr den Ruf der Berge, sondern nur noch den Ruf der Täler", fügte er augenzwinkernd hinzu.

Wahre Berge an Arbeit hat er allerdings in seiner beruflichen Laufbahn bewältigt. Und Sinsheim profitiere bis heute davon, wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht betonte - beispielhaft nannte er den dritten Autobahnanschluss und die Bahnquerung in der Friedrichstraße. "DoSi", wie manche ihn wohl genannt haben, habe sich unter anderem durch ein sehr gutes Urteilsvermögen und seinen sehr gewissenhaften Arbeitsstil ausgezeichnet.

Diesem Lob schloss sich Landrat Stefan Dallinger an und bezeichnete Sieber nicht nur als geradlinig und zielstrebig, sondern auch als eine Person die, immer über den Tellerrand hinausgeblickt sowie die Zeichen der Zeit erkannt und die Weichen entsprechend gestellt habe. "Ich bin beinahe ein bisschen rot geworden", erklärte Sieber daraufhin mit spitzbübischem Unterton. In dieser Stimmung ging der Empfang weiter: Nachdem das Geburtstagskind im Rahmen eines Rückblicks unter anderem auch die AVR-Ansiedelung mitsamt Deponie angesprochen hatte, fügte er hinzu, dass seiner Meinung nach das diesbezügliche Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft sei. Damit traf er offenbar den Nerv des Landrats: Dallinger winkte begeistert mit Stift und Papier.

Dass Sieber im Laufe seines Berufslebens auch für Jahrzehnte dem Kreistag angehörte, sich darüber hinaus vielfältig einsetzte und mit den höchsten Ehren ausgezeichnet wurde, blieb an diesem Vormittag nicht unerwähnt. "Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt", sagte er dankbar. Dies gelte sowohl privat wie beruflich - den Schritt nach Sinsheim habe er nie bereut. Ob er nun noch weitere Wünsche habe? "Nein", antwortet Sieber sofort. Und fügt nach kurzem Nachdenken hinzu: "Nur Gesundheit. Und ein wenig Zeit."