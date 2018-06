Sinsheim-Rohrbach/Steinsfurt. (tk) Die Sanierung der Bundesstraße B 39 zwischen Rohrbach und Steinsfurt dauert länger als ursprünglich geplant. Letzten Aussagen der Bauleitung am gestrigen Mittwoch zufolge soll der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr am Steinsfurter Ortseingang und Rohrbach bis zum heutigen Donnerstag wieder teilweise befahrbar sein. Restarbeiten, die voraussichtlich bis Freitag, möglicherweise auch bis Samstag andauerten, würden unter einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung stattfinden. Ursprünglich sollte die Strecke mit Ende der Pfingstferien wieder befahrbar sein. Nun sei es jedoch zu "unvorhersehbaren zusätzlichen Arbeiten" gekommen, wie es am gestrigen Mittwoch in einer vom Regierungspräsidium Karlsruhe verschickten Meldung hieß.

Bei diesen zusätzlichen Arbeiten habe es sich um Schadstellen an der Rohrbacher Elsenzbrücke gehandelt, sagte Bauleiter Martin Herkert auf RNZ-Nachfrage. An dem Bauwerk sei man auf marode Sand-Kies-Verfüllungen gestoßen, die abgefangen werden mussten. Als Hauptproblem, schildert Herkert, hätte sich der Zu- und Abfahrtsverkehr ansässiger Betriebe, darunter eine Spedition und ein Autohaus, erwiesen. Es habe immer wieder Bauphasen gegeben, in denen "die Zufahrten in der Baustelle mündeten". Eine andere Vorgehensweise beim Asphaltieren sei gewählt worden, um den gewerblichen Verkehrsfluss zu gewährleisten: "Irgendwo müssen sie raus", sagt Herkert. Der Bauleiter gibt zu bedenken, dass Straßenbau- und Asphaltarbeiten bei der momentanen Wetterlage strapaziös seien: "Hitze aus allen Richtungen", der Asphalt habe beim Auftrag eine Temperatur von 170 Grad Celsius. Dennoch: "Wenn’s gut läuft", will Martin Herkert "bis Freitag fertig sein."

Ein komplexes Umleitungssystem im direkten Umfeld des Rohrbacher Gewerbegebiets wurde eingerichtet. Problematisch sei der Ausweich- und Schleichverkehr im weiteren Umfeld der Baustelle, hieß es am Mittwoch im Ordnungsamt der Stadt. Kraftfahrer aller Art versuchten über die Feldwege im Wiesental in Richtung Sinsheim oder zum Schwimmbadweg zu gelangen; abgekürzt wird über Ackerrandstreifen, Maisfelder wirken in Mitleidenschaft gezogen. Bis zum Abschluss der Arbeiten werde sowohl die Polizei als auch das Ordnungsamt verstärkte Kontrollen auf den gesperrten Wirtschaftswegen vornehmen.

Das von Anwohnern und Pendlern befürchtete Chaos sei "im Großen und Ganzen ausgeblieben", zog Ordnungsamtschef Werner Schleifer gestern ein vorläufiges Fazit der Baumaßnahme. Er wisse jedoch auch, dass bei Autobahnausleitungen "die Belastung für die Bevölkerung groß" gewesen sei. Dass die Zeit der Pfingstferien für die Sanierung genutzt wurde, hält Schleifer für "einen Riesenvorteil". Es hätten manche im Vorfeld der Sanierung von drei bis vier Wochen Bauzeit gesprochen. Insofern, findet Schleifer, sei die jetzige Zeitüberschreitung "kaum der Rede wert".